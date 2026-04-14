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सपने में दिखने लगे थे भूत-प्रेत, टोटके के शक में कर दी दोस्त की हत्या, इंदौर में अंधे कत्ल का खुलासा

राजेंद्र नगर ग्राउंड में मिली थी लाश, पुलिस जांच में हुआ हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ही निकला दोस्त का हत्यारा.

Friend murdered in suspicion
इंदौर में अंधे कत्ल का खुलासा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 8:58 AM IST

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इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर से भूत-प्रेत व जादू टोने के शक में हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी क्योंकि उसे शक था कि उसके दोस्त ने उसपर तंत्र-मंत्र कर दिया है. पुलिस ने जब इस हत्याकांड की जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए.

राजेंद्र नगर ग्राउंड में मिली थी लाश

दरअसल, इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में दो दिन पहले एक खुले मैदान में खून से सना अज्ञात शव पुलिस ने बरामद किया था. आरोपियों की खोजबीन को लेकर जांच में जुटी पुलिस को घटनास्थल से बिना सिम कार्ड वाले दो कीपैड मोबाइल फोन भी मिले थे. इन दोनों फोन की जब कांटेक्ट हिस्ट्री खंगाली गई तो मृतक की पहचान सागर निवासी गोलू उर्फ कृष्ण कुमार अहिरवार के रूप में हुई. पुलिस ने शव की शिनाख्ती के बाद संदेह के आधार पर गोलू के साथ मिस्त्री का काम करने वाले आरोपी विकास को बैतूल से और उसके दो साथियों भूरा और कृष्णा को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया.

मामले की जानकारी देते डीसीपी (Etv Bharat)

सपने में दिख रहे थे भूत-प्रेत, दोस्त पर होने लगा शक

आरोपियों से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो सामने आया कि आरोपी विकास को अंधविश्वास के चलते यह भ्रम हो गया था कि उसके दोस्त गोलू ने उस पर तंत्र-मंत्र कर दिया है. आरोपी विकास यह तक मान बैठा था कि गोलू के तंत्र-मंत्र से उसे सपने में भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी. इसी बात को मन ही मन सोच-सोचकर वह गोलू नफरत करने लगा और उसकी हत्या का प्लान बनाया.

jadu tona and murder indore
इंदौर में अंधे कत्ल का खुलासा (Getty Images)

शराब पीने के दौरान कर दी हत्या

घटना वाली शाम सभी मजदूर शराब पीने के लिए एक मैदान में बैठे थे, तभी विकास ने इसी बात को लेकर गोलू से विवाद शुरू कर दिया कि गोलू ने उस पर जादू टोना किया है. हालांकि, गोली ने विकास को समझने का प्रयास किया गया कि किसी ने कोई भी जादू टोना उस पर नहीं किया है लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुआ. इसके बाद विवाद बढ़ा तो गुस्से और डर के चलते विकास ने पास पड़ी ईंट से गोलू के सिर पर हमला कर दिया और पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा ईंट और पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

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पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और फिलहाल वे पुलिस रिमांड पर हैं.

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