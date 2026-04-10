दोस्त बना जान का दुश्मन: एड्रेस नहीं बताने पर युवक का मर्डर, पुलिस ने आरोपी को किया डिटेन
आरोपी नशे में था और मृतक के घर जाकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया.
Published : April 10, 2026 at 9:10 AM IST
कोटा: महावीर नगर थाना इलाके के वीर सावरकर नगर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह हत्या एड्रेस (पता) नहीं बताने के कारण हुई, जिसमें एक युवक ने अपने ही दोस्त के घर जाकर उसके परिवार के सामने चाकू मारकर हत्या कर दी. हत्या करने वाला आरोपी शराब के नशे में था. आरोपी को हिरासत में लिया गया है.
डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि वीर सावरकर नगर में रहने वाला शब्बीर उर्फ साबिर शराब की दुकान के निकट चने-मूंगफली का ठेला संचालित करता था. उसका ही दोस्त नरेंद्र उर्फ नंदू पांचाल किसी का पता उससे पूछ रहा था. शब्बीर ने पता बताने से इनकार कर दिया. इसके बाद शब्बीर अपना ठेला लेकर अपने घर वीर सावरकर नगर आ गया. पीछे-पीछे शराब के नशे में नंदू भी वहां पहुंच गया.
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दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद नंदू ने घर के बाहर ही शब्बीर पर चाकू से वार कर दिया. चाकू शब्बीर के पेट में लगने से काफी रक्तस्राव हुआ. सूचना मिलने पर महावीर नगर थाना पुलिस के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी और उप अधीक्षक (डीएसपी) चतुर्थ मनीष शर्मा मौके पर पहुंचे. मौके पर गहमागहमी का माहौल हो गया था. घायल अवस्था में युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया. दूसरी ओर पुलिस ने आरोपी नंदू पांचाल को भी हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है. घटना के बाद एफएसएल एवं एमओबी टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए.
अचानक कर दिया हमला: मृतक की पत्नी खुशबू ने बताया, 'यह घटना अचानक हुई. नंदू घर पर आकर मेरे पति से एड्रेस पूछ रहा था. उन्होंने जानकारी न होने की बात कही, जिसके बाद नंदू मारपीट पर उतारू हो गया और चाकू से हमला कर दिया. कुछ समझ पाते, उससे पहले ही मेरे पति की जान चली गई. हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरे तीन बच्चे हैं. अब इनका लालन-पालन कैसे होगा, यही समझ नहीं आ रहा है.'