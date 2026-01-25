ETV Bharat / state

36 घंटों में किया पुलिस ने युवक के शव का खुलासा, आपसी रंजिश के चलते दोस्त की थी हत्या

रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया.

पुलिस ने हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस ने हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 8:28 PM IST

लखनऊ: नगराम थाना क्षेत्र में शुक्रवार को नहर किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई थी. युवक की पहचान नगराम थाना क्षेत्र के गुलालखेडा निवासी ओमप्रकाश के रूप में हुई थी. मृतक की मां गीता की तहरीर पर उसके पांच दोस्तों के खिलाफ पुलिस ने नामजद मुकदमा कर मामले की जांच पड़ताल कर रही थी. इस बीच रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हत्या का खुलासा कर आरोपी गुलालखेडा गांव निवासी अरविन्द कुमार उर्फ अरुण को असली खेड़ा बैराज से गिरफ्तार किया है.

युवक का शव लहूलुहान हालत में मिला था: एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंत कुमार ने बताया कि बीती 23 जनवरी को थाना नगराम को सूचना मिली थी कि नहर के पास झाड़ियों में एक युवक का लहूलुहान हालत में शव पड़ा हुआ है. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई थी. मृतक ओमप्रकाश की मां गीता ने गुलालखेडा निवासी मन्नू, मोनू, आशीष, पवन व अरविन्द के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम को निर्देशित किया गया था. पुलिस टीम ने सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद मुखबिर की सहायता से अरविंद उर्फ अरूण को गिरफ्तार किया.

नशे में होने के कारण ओमप्रकाश नहीं उठा: एडीसीपी ने बताया कि अभियुक्त अरविन्द अंडे का ठेला लगाता था. गुरुवार की शाम को मन्नू, मोनू, आशीष, पवन व मृतक ओम प्रकाश ने दारू पार्टी की थी. इस दौरान ओम प्रकाश ज्यादा नशे में होने के कारण वहीं पर लेट गया था. सभी लोगों ने ओमप्रकाश को उठाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा नशे में होने के कारण ओमप्रकाश नहीं उठा, तो अभियुक्त अरविन्द ओमप्रकाश को अपने ठेले लेकर अपने घर ले गया. अन्य लोग भी ओमप्रकाश को छोड़कर अपने-अपने घर चले गए थे.

वहीं अभियुक्त अरविन्द पुरानी रंजिश के चलते ओमप्रकाश को झाड़ियों ले गया. इसके बाद आरोपी ने ओमप्रकाश के सिर पर लोहे की रॉड से कई वार कर उसे मौत के घाट उतारकर वहां से फरार हो गया.

कपड़ों की तलाशी से खुला राज: एडीसीपी ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस टीम ने आरोपी अरविन्द के कपड़ों की तलाशी ली तो खून के निशान मिले. इसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

चिढ़ाने के कारण की हत्या: अरविन्द ने पुलिस को बताया कि उसका एक हाथ एक्सीडेंट में टेढ़ा हो गया था. इसी बात को लेकर मृतक अक्सर अरविन्द को चिढ़ाया कर था, जिससे दोनों के बीच पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी थी. इसी खुन्नस के चलते अरविन्द ने ओमप्रकाश को दारू के नशे में धुत पाकर उसकी हत्या कर दी थी.

