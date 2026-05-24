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खौफनाक वारदात: पहले साथ बैठकर पी शराब, फिर ईंट से सिर कुचलकर की दोस्त की बेरहमी से हत्या, हैरान कर देगी वजह

शुरुआती जांच में पता चला है कि शराब पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी

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खौफनाक वारदात (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 9:10 PM IST

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बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की ईंट से कूच-कूचकर हत्या कर दी थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने एक आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि शराब पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी, उसी पर गुस्साए दोस्त ने इस वारदात को अंजाम दे डाला. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

खौफनाक वारदात (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, मामला अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के सतवरा-खुसरूपुर गांव का है, जहां अरविंद नामक एक 18 वर्षीय युवक अचानक लापता हो गया था. जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस को दी थी. उसके बाद युवक का एक पुलिया के नीचे शव मिला. घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने गांव के ही कपिल नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगाया है, जो की अरविंद का दोस्त है. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया है.

उन्होंने बताया कि दोनों युवक आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों ने शराब पार्टी की थी. उसी दौरान आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी और गाली-गलौज हो गई. तभी गुस्साए कपिल ने ईंट से अरविंद के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

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