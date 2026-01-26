ETV Bharat / state

मणिकर्ण मर्डर केस में बड़ा खुलासा: जिगरी यार ही निकला कातिल, कसोल से आरोपी गिरफ्तार

कुल्लू: कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में नेपाली मूल के युवक की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं, बल्कि मृतक के ही दोस्त ने अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपी को कसोल से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है. गौरतलब है कि 23 जनवरी को मणिकर्ण घाटी के छलाल पुल के पास नाले के किनारे एक नेपाली युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. मृतक की पहचान रेशम परसाई (निवासी नेपाल) के रूप में हुई थी. सूचना मिलने के बाद मणिकर्ण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया था.

पुलिस जांच के दौरान मृतक के घुटनों, गर्दन और सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए. वहीं, शव को छिपाने की नीयत से उसके ऊपर बड़े-बड़े पत्थर भी रखे गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का पोस्टमार्टम नेरचौक मेडिकल कॉलेज में करवाया गया.

दोस्त ही निकला हत्यारा

जांच की कमान डीएसपी राजेश ठाकुर को सौंपी गई थी. पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि 22 जनवरी की शाम कसोल के एक कैफे में काम करने वाला नेपाली युवक हिमाल सागर मृतक रेशम परसाई से मिलने छलाल गया था. कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.