मणिकर्ण मर्डर केस में बड़ा खुलासा: जिगरी यार ही निकला कातिल, कसोल से आरोपी गिरफ्तार

कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया जारी है.

दोस्त ने ही उतारा दोस्त को मौत के घाट (CONCEPT IMAGE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 10:22 PM IST

2 Min Read
कुल्लू: कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में नेपाली मूल के युवक की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं, बल्कि मृतक के ही दोस्त ने अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपी को कसोल से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है. गौरतलब है कि 23 जनवरी को मणिकर्ण घाटी के छलाल पुल के पास नाले के किनारे एक नेपाली युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. मृतक की पहचान रेशम परसाई (निवासी नेपाल) के रूप में हुई थी. सूचना मिलने के बाद मणिकर्ण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया था.

पुलिस जांच के दौरान मृतक के घुटनों, गर्दन और सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए. वहीं, शव को छिपाने की नीयत से उसके ऊपर बड़े-बड़े पत्थर भी रखे गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का पोस्टमार्टम नेरचौक मेडिकल कॉलेज में करवाया गया.

दोस्त ही निकला हत्यारा

जांच की कमान डीएसपी राजेश ठाकुर को सौंपी गई थी. पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि 22 जनवरी की शाम कसोल के एक कैफे में काम करने वाला नेपाली युवक हिमाल सागर मृतक रेशम परसाई से मिलने छलाल गया था. कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

थप्पड़ से शुरू हुआ विवाद, हत्या तक पहुंचा मामला

आरोपी हिमाल सागर ने बताया कि बातचीत के दौरान रेशम परसाई ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे वह गुस्से में आ गया. इसी गुस्से में उसने पत्थर और शीशे की बोतल से रेशम पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बाद में उसने शव को छिपाने की कोशिश की.

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया, "आरोपी को कसोल से गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतक के भाई की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया जारी है."

