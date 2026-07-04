ETV Bharat / state

देहरादून में फिर खूनी संघर्ष, प्रेमनगर में दोस्त को चाकू से दिया गोद, मुजफ्फरनगर से लाया था घूमाने

देहरादून: राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आई हैं. देहरादून के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव से घूमने आए युवक को उसी के दोस्त ने चाकू मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया. दोस्त पर चाकू से हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है. फिलहाल घायल युवक का दून मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं.

डॉक्टरों के मुताबिक घायल युवक फिलहाल खतरे से बाहर है और उसके पेट और पैर में दो जगह पर चाकू के वार किए गए हैं. वहीं पुलिस ने पीड़ित युवक की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया है. जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव का रहने वाला शिवम अपने दोस्त कृष्णा को उसके घर से देहरादून घूमने के लिए लेकर आया था.

बताया जा रहा है कि शनिवार शाम को दोनों प्रेम नगर थाना क्षेत्र के दशहरा ग्राउंड में गए थे. उसी समय इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और यह कहा सुनी इतनी आगे बढ़ गई कि शिवम ने अपनी जेब से चाकू निकाल कर कृष्ण पर हमला कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया. जब तक कृष्णा संभाल पाता तब तक उसके दोस्त शिवम ने उसके पेट और पैर पर वार करके उसे घायल कर दिया. उसके बाद वहां आसपास मौजूद लोगों ने जैसे ही शोर मचाया तो आरोपी शिवम घबराकर मौके से फरार हो गया.