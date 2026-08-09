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लखनऊ: चोरी का खुलासा न हो जाए, इस डर से दोस्त ने पिता के साथ मिलकर की थी शुभम की हत्या, पेट में रॉड घोंपकर दिया था वारदात को अंजाम

लखनऊ : मड़ियांव थाना अंतर्गत मामा कॉलोनी फैजुल्लागंज में शनिवार देर रात हुई 22 वर्षीय शुभम सोनी की हत्या मामले में पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया है. वारदात को अंजाम उसके दोस्त ने अपने पिता के साथ मिलकर दिया था. आरोपी को डर था कि कहीं शुभम, उसके चोरी की वारदात का खुलासा न कर दे. इसलिए उसने शुभम के पेट में लोहे का रॉड घोंप कर मार दिया था. सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस इस अंधी हत्या का पर्दाफाश कर पाई.

इंस्पेक्टर शिवानन्द मिश्रा ने बताया ​कि पुलिस पड़ताल में सामने आया कि आरोपी सुमित ने कुछ दिन पहले अपनी मां की सोने-चांदी की पायल चोरी से बेच दी थी. इस पायल को बिकवाने में शुभम सोनी ने ही मदद की थी. हालांकि, बाद में शुभम को अहसास हुआ कि सुमित ने बिना मां की मर्जी के उनकी पायल बिकवाई है. ​शुभम ने सुमित को डांटते हुए कहा कि तुमने धोखे से मेरे जरिए अपनी मां की पायल बिकवाई, मैं तुम्हारी मां को सब सच बता दूंगा. इस बात से बेनकाब होने के डर से भड़के सुमित ने धमकी दी कि तू जिंदा रहेगा, तब तो घर में बताएगा, इसके बाद सुमित ने शुभम से बदला लेने की योजना तैयार कर ली.

बीते शनिवार की शाम आरोपी सुमित बहाने से शुभम को घर से घुमाने के लिए बुलाकर ले गया. फिर रात करीब 10:00 बजे सूनसान गली में सुमित और उसके पिता मथुरा ने शुभम पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया. ​सीसीटीवी फुटेज से सामने आया कि काली शर्ट पहने शुभम जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन बाप-बेटे उसे घेर लेते हैं. इसी बीच पेट में लोहे की रॉड घोंप दी जाती है. पेट में गहरे जख्म और अत्यधिक खून बहने के कारण शुभम लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेता है और तड़पते हुए मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है. इसके बाद आरोपी लहूलुहान शुभम को उसके घर के बाहर बेसुध छोड़कर भाग निकले.