लखनऊ में दोस्त ने साथियों संग किशोरी से किया गैंगरेप; विरोध करने पर दांत से काटा, कानपुर में महिला से दुष्कर्म
बहाने से किशोरी को बुलाया, होटल में सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 7:59 PM IST
लखनऊ/कानपुर : दोस्त ने बहाने से किशोरी को होटल में ले जाकर 2 साथियों संग उसके साथ गैंगरेप किया. दो दिनों तक बंधक भी बनाए रखा. पीड़िता की मां ने सरोजनी नगर थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है. पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है. वहीं कानपुर में युवक ने महिला से दोस्ती कर उसके साथ रेप किया. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
सरोजनीनगर थाना क्षेत्र की महिला ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी 15 साल की बेटी डेढ़ महीने से आगरा एक्सप्रेस-वे के पास रहने वाले एक युवक से बातें कर रही थी. 2 नवंबर को युवक ने रात 10 बजे बेटी को बहाने से बुलाया.
होटल में ले जाकर की हैवानियत : महिला का आरोप है कि आरोपी ने बेटी को कार में बैठा लिया. वह उसे आईआईएम रोड स्थित एक होटल में ले गया. वहां युवक और उसके दो साथियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. महिला का आरोप है कि तीनों आरोपियों ने किशोरी को दो दिनों तक होटल में बंधक बनाकर रखा. बेटी ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसे पीटा. उसके शरीर पर कई जगह दांत से काट लिया.
किशोरी का बनाया अश्लील वीडियो : महिला ने बताया कि काफी गिड़गिड़ाने के बाद आरोपियों ने बेटी को छोड़ा. इसके बाद बेटी किसी तरह घर पहुंची. घर पहुंचने पर उसने आपबीती बताई. महिला के अनुसार तीनों आरोपियों ने बेटी के अश्लील वीडियो भी बनाए हैं. घटना की शिकायत करने पर सोशल मीडिया पर इसे वायरल करने की धमकी दी है.
डीसीपी दक्षिणी निपुन अग्रवाल ने बताया कि महिला की शिकायत पर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. वहीं इस घटना के कुछ दिन पहले बंथरा में भी 5 युवकों ने युवती के साथ गैंगरेप किया था.
कानपुर में युवक ने महिला से किया दुष्कर्म : कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि साल 2021 में फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती उन्नाव के सफीपुर के रहने वाले निर्मल कुमार से हुई थी. वह मौजूदा समय बर्रा में रहता है. युवक ने महिला के पति से भी दोस्ती कर ली. इसके बाद वह महिला के घर आने-जाने लगा.
आरोप है कि इस दौरान निर्मल ने उसके साथ रेप किया. उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली. इसके जरिए ब्लैकमेल कर कई बार उसका यौन शोषण किया. विरोध करने पर वीडियो वायरल कर दिया. बच्चे को जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने तहरीर देकर चकेरी थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.
चकेरी थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है. आरोपी युवक की तलाश की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
