ETV Bharat / state

लखनऊ में दोस्त ने साथियों संग किशोरी से किया गैंगरेप; विरोध करने पर दांत से काटा, कानपुर में महिला से दुष्कर्म

लखनऊ/कानपुर : दोस्त ने बहाने से किशोरी को होटल में ले जाकर 2 साथियों संग उसके साथ गैंगरेप किया. दो दिनों तक बंधक भी बनाए रखा. पीड़िता की मां ने सरोजनी नगर थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है. पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है. वहीं कानपुर में युवक ने महिला से दोस्ती कर उसके साथ रेप किया. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सरोजनीनगर थाना क्षेत्र की महिला ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी 15 साल की बेटी डेढ़ महीने से आगरा एक्सप्रेस-वे के पास रहने वाले एक युवक से बातें कर रही थी. 2 नवंबर को युवक ने रात 10 बजे बेटी को बहाने से बुलाया.

होटल में ले जाकर की हैवानियत : महिला का आरोप है कि आरोपी ने बेटी को कार में बैठा लिया. वह उसे आईआईएम रोड स्थित एक होटल में ले गया. वहां युवक और उसके दो साथियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. महिला का आरोप है कि तीनों आरोपियों ने किशोरी को दो दिनों तक होटल में बंधक बनाकर रखा. बेटी ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसे पीटा. उसके शरीर पर कई जगह दांत से काट लिया.

किशोरी का बनाया अश्लील वीडियो : महिला ने बताया कि काफी गिड़गिड़ाने के बाद आरोपियों ने बेटी को छोड़ा. इसके बाद बेटी किसी तरह घर पहुंची. घर पहुंचने पर उसने आपबीती बताई. महिला के अनुसार तीनों आरोपियों ने बेटी के अश्लील वीडियो भी बनाए हैं. घटना की शिकायत करने पर सोशल मीडिया पर इसे वायरल करने की धमकी दी है.

डीसीपी दक्षिणी निपुन अग्रवाल ने बताया कि महिला की शिकायत पर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. वहीं इस घटना के कुछ दिन पहले बंथरा में भी 5 युवकों ने युवती के साथ गैंगरेप किया था.