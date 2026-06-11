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पटना में बम की तरह फटा फ्रिज का कंप्रेसर, घर में लगी आग.. मां-बेटियां झुलसीं

पटना के दानापुर में एक घर में अचानक फ्रिज का कंप्रेसर बम की तरफ फट गया. घटना के चीख पुकार मच गई. पढ़ें पूरी खबर

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 11, 2026 at 9:15 AM IST

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पटना: राजधानी पटना में एक घर में फ्रीज का कंप्रेसर फट गया. कंप्रेसर फटने से घर में मौजूद मां समेत दो बेटियां झुलस गई. स्थानीय लोगों ने मां-बेटियों को पास के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. घटना दानापुर इलाके में शाहपुर थाना क्षेत्र के चांदमारी मोहल्ले में बुधवार रात की है.

पटना के एक घर में फ्रिज का कंप्रेसर फटा: स्थानीय लोगों ने बताया कि दानापुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के चांदमारी मोहल्ले में बुधवार रात सरिता देवी के घर में फ्रिज के कंप्रेसर अचानक ब्लास्ट कर गया. ब्लास्ट के बाद निकली चिंगारी ने पास में रखे गैस सिलेंडर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे घर में अफरा-तफरी मच गई.

घर में लगी आग.. मां-बेटियां झुलसीं: हादसे में सरिता देवी (38 वर्ष), उनकी पुत्री कृति कुमारी (17 वर्ष) और प्रीति कुमारी (15 वर्ष) झुलस गईं. इसके बाद धमाके की आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मां-बेटियों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया.

Patna Fridge Blast
घर में लगी आग.. मां-बेटियां झुलसीं (ETV Bharat)

'नींद में थे... अचानक धमाका हुआ': स्थानीय रवि कुमार ने बताया कि, ''हम लोग सो रहे थे, अचानक धमाके जैसे आवाज सुनी तो नींद खुल गई. बाहर निकलकर देखा तो पड़ोस के घर में आग लगी हुई थी. घर के अंदर जब दाखिल हुए तो आग में मां और दो बेटियां बुरी तरह झुलस गई थी.''

'फ्रिज का कंप्रेसर फटा.. फिर': पड़ोसी विकास ने बताया कि, ''फ्रिज का कंप्रेसर फट गया था, जिससे धमाका हुआ. उसके बाद पास में रखा सिलेंडर भी उसकी चपेट में आ गया. हम लोग डर गए थे, बहुत तेज धमाका हुआ था."

क्या बोली पुलिस?: घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. दानापुर पुलिस के मुताबिक, ''घटना के बाद अग्निशमन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया और घायलों में मां सरिता देवी और दोनों बेटियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है.''

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फ्रिज का कंप्रेसर फटा
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दानापुर में फ्रीज ब्लास्ट
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