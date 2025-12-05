ETV Bharat / state

संजौली की विवादित मस्जिद में हुई जुमे की नमाज, इमाम ने की शांति की अपील

"आज यहां पर शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई है. सब ने लोगों से अमन और शांति की अपील की है. पहले यहां नमाज होती थी, कुछ दिनों से यहां नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी. आगे भी ऐसे ही लोग प्यार-मोहब्बत से रहें और आगे से मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए." - मोहम्मद शहजाद, इमाम, संजौली मस्जिद

विवादित मस्जिद में नमाज पढ़ने आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि आज यहां शांतिपूर्वक तरीके से नमाज पढ़ी गई है, आगे भी ऐसे ही पढ़ी जानी चाहिए और मस्जिद बरकरार रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई-भाई हैं. इसलिए आपस में मिलकर रहना चाहिए और मंदिर में भी पूजा चलती रहे व मस्जिद में भी नमाज चलती रहनी चाहिए. सभी लोग शांति और मोहब्बत से मिलकर रहें.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विवादित मस्जिद में आज जुमे की नमाज पढ़ी गई. संजौली की विवादित मस्जिद में आज शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की. करीब डेढ़ बजे काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग विवादित मस्जिद में पहुंचना शुरू हो गए थे. जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी. इस दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रही.

मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट का फैसला

गौरतलब है निचली अदालत ने मस्जिद को पूरा अवैध बताया था और उसे तोड़ने के आदेश दिए थे. इसी फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हिमाचल हाईकोर्ट में अपील की है, जिसकी अगली सुनवाई 9 मार्च को तय है. हाईकोर्ट ने ऊपर की तीन मंजिलों को हटाने के आदेश दिए हैं, जबकि बाकी नीचे की 2 मंजिलों को अभी जस के तस रखने को कहा है. ऐसे में आज मुस्लिम समुदाय द्वारा यहां पर नमाज अदा की गई.

"ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने 9 मार्च की तारीख तय की है. हम न्यायालय का सम्मान करते हैं. जबकि कुछ लोग इस मामले को बढ़ा रहे हैं, इसमें राजनीतिक रोटियां भी सेंकी जा रही हैं. ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर भाईचारे की बात होती तो आज वहां नमाज नहीं होती. इसका फायदा राजनैतिक लोग उठा रहे हैं. हम कोर्ट के फैसले का इंतजार और सम्मान करेंगे" - मदन ठाकुर, हिंदू संघर्ष समिति

क्यों बढ़ा विवाद?

14 नवंबर, शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की ओर जा रहे थे. शुक्रवार को करीब 1 बजकर 25 मिनट पर कुछ स्थानीय महिलाओं और देवभूमि संघर्ष समिति के कुछ सदस्यों द्वारा इन लोगों को मस्जिद जाने से रोका गया. ये लोग इकट्ठा होकर मस्जिद जाने वाले रास्ते पर खड़े हो गए और मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद जाने से रोक लिया. इस दौरान देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्य नारेबाजी करने लगे और धार्मिक तनाव पैदा हो गया. पुलिस दल ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ये लोग नमाज पढ़ने के लिए आए लोगों को रोकते रहे. स्थानीय महिलाओं का कहना था कि बाहर से आने वाले लोगों को घरों के आगे से नहीं जाने देंगी. सिर्फ शिमला के स्थानीय मुस्लिम ही नमाज पढ़ सकते हैं. हालांकि देवभूमि संघर्ष समिति का कहना था कि कोर्ट ने मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया है, इसलिए वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती.