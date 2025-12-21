ETV Bharat / state

हिमाचल में बर्फबारी ने बढ़ाया रोमांच, रोहतांग-शिंकुला में खुशी से झूम उठे पर्यटक

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रविवार को मौसम ने करवट ली और सैलानियों को लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी का नजारा देखने को मिला. जिला लाहौल-स्पीति के शिंकुला दर्रे और पर्यटन नगरी मनाली से सटे रोहतांग दर्रे में दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई. आसमान से गिरती बर्फ ने सैलानियों की खुशियां दोगुनी कर दीं और परिवारों के साथ पहुंचे पर्यटक इस पल को कैमरे में कैद करते नजर आए. हिमाचल में बर्फबारी ने बढ़ाया रोमांच (ETV Bharat) ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम रविवार दोपहर बाद शिंकुला दर्रे सहित लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई. वहीं रोहतांग दर्रे में भी ताजा हिमपात हुआ. हालांकि मौसम विभाग ने कुल्लू और लाहौल जिले में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी, लेकिन निचले इलाकों में दिनभर बादल ही छाए रहे. बर्फबारी देख खुशी से झूम उठे पर्यटक मनाली से रोहतांग और शिंकुला दर्रे की ओर रवाना हुए सैलानियों को दोपहर बाद अचानक बर्फबारी देखने का मौका मिला. बर्फ गिरते ही सैलानी खुशी से झूम उठे और परिवार के साथ फोटो और वीडियो बनाते नजर आए. बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों ने बताया कि वे काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार उन्हें यह नजारा देखने को मिला.