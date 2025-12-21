ETV Bharat / state

हिमाचल में बर्फबारी ने बढ़ाया रोमांच, रोहतांग-शिंकुला में खुशी से झूम उठे पर्यटक

हिमाचल में लंब इंतजार के बाद रविवार को बर्फबारी का नजारा देखने को मिला. जहां, सैलानियों ने स्नोफॉल का लुत्फ उठाया .

Himachal Snowfall
हिमाचल में बर्फबारी ने बढ़ाया रोमांच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 9:43 PM IST

2 Min Read
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रविवार को मौसम ने करवट ली और सैलानियों को लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी का नजारा देखने को मिला. जिला लाहौल-स्पीति के शिंकुला दर्रे और पर्यटन नगरी मनाली से सटे रोहतांग दर्रे में दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई. आसमान से गिरती बर्फ ने सैलानियों की खुशियां दोगुनी कर दीं और परिवारों के साथ पहुंचे पर्यटक इस पल को कैमरे में कैद करते नजर आए.

हिमाचल में बर्फबारी ने बढ़ाया रोमांच (ETV Bharat)

ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम

रविवार दोपहर बाद शिंकुला दर्रे सहित लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई. वहीं रोहतांग दर्रे में भी ताजा हिमपात हुआ. हालांकि मौसम विभाग ने कुल्लू और लाहौल जिले में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी, लेकिन निचले इलाकों में दिनभर बादल ही छाए रहे.

बर्फबारी देख खुशी से झूम उठे पर्यटक

मनाली से रोहतांग और शिंकुला दर्रे की ओर रवाना हुए सैलानियों को दोपहर बाद अचानक बर्फबारी देखने का मौका मिला. बर्फ गिरते ही सैलानी खुशी से झूम उठे और परिवार के साथ फोटो और वीडियो बनाते नजर आए. बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों ने बताया कि वे काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार उन्हें यह नजारा देखने को मिला.

किसानों और बागवानों को बारिश का इंतजार

हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने से मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन घाटी के निचले क्षेत्रों में किसानों और बागवानों को अभी भी बारिश और बर्फबारी का इंतजार है. उनका कहना है कि अगर जल्द बारिश होती है तो फसलों और बागवानी के लिए यह फायदेमंद साबित होगी.

28 दिसंबर तक खुला रहेगा रोहतांग-शिंकुला

जिला प्रशासन ने सैलानियों की सुविधा को देखते हुए रोहतांग दर्रे को 4×4 वाहनों के लिए 28 दिसंबर तक खोल रखा है. वहीं शिंकुला दर्रे में भी 4×4 वाहनों के जरिए पर्यटकों को जाने की अनुमति दी जा रही है. इसका सीधा फायदा पर्यटन कारोबार को मिल रहा है और सैलानी बड़ी संख्या में इन इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं.

क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां तेज

मनाली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि क्रिसमस और नए साल को लेकर होटल कारोबारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. माल रोड को सजाया जा रहा है और डीजे सहित अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि सैलानी लगातार मनाली पहुंच रहे हैं और आने वाले दिनों में संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

