हिमाचल में ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी, मैदानी इलाकों में खिली धूप

हिमाचल में एक तरफ जहां लंबे समय से बारिश नहीं हुई है. वहीं, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है.

रोहतांग में हुई बर्फबारी
रोहतांग में हुई बर्फबारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 2:15 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के रोहतांग दर्रा सहित ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार सुबह बर्फबारी हुई हैं. रोहतांग दर्रे ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली. वही, बर्फबारी को देखते हुए रोहतांग की बजाय मढ़ी तक वाहनों को भेजा गया है.ऐसे में सड़क पर बर्फ के चलते फिसलन भी हो गई हैं. इसके अलावा मनाली लेह सड़क मार्ग भी अब बंद कर दिया गया है.अगले साल ही अब इस मार्ग को खोला जाएगा.

बर्फबारी के चलते मनाली सहित लाहौल में भी सैलानियों की संख्या बढ़ रही है. सोमवार को हालांकि मनाली, कुल्लू में मौसम साफ रहा लेकिन रोहतांग में 2 इंच तक बर्फबारी हुई. ऐसे में 10 दिसंबर तक रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए बहाल रखा गया हैं. हालांकि हर साल रोहतांग दर्रा 15 नंबवर को बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बार मौसम साफ होने के कारण इसे दिसंबर माह तक खुला रखा गया हैं. मनाली के स्थानीय निवासी डोला ठाकुर, ओमप्रकाश ने बताया कि सोमवार सुबह रोहतांग के साथ साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है.

मैदानी इलाकों में सूखा

मौसम विभाग ने 8 दिसंबर को हल्की बारिश-बर्फबारी का संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आज हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं. खासकर लाहौल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के करवट लेने की संभावना है, लेकिन मैदानी इलाकों में धूप खिली रहेगी और 14 दिसंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. 14 दिसंबर को फिर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी हो सकती हैं.

मनाली-लेह सड़क दारचा से आगे बंद

उधर लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पहले ही ग्रांफू-लोसर मार्ग को यातायात के लिए बंद कर रखा है. अब मनाली-लेह सड़क भी दारचा से आगे अगले आदेश तक बंद रहेगी.भारी ठंड, बर्फबारी और दर्रों में गिरते तापमान के चलते सड़क की स्थिति बेहद खराब हो गई है. लाहौल स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि 'बीआरओ से प्राप्त फीडबैक और लद्दाख प्रशासन से समन्वय के बाद यह निर्णय लिया गया है.अब यह मार्ग अगले साल मई-जून में ही अधिकारिक रूप से खोला जाएगा. प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाला यह सामरिक मार्ग हर साल सर्दियों में बंद हो जाता है.'

शीतलहर की चपेट में हिमाचल

भले ही प्रदेश में बारिश और बर्फबारी न के बराबर हो रही हो, लेकिन ठंड का कहर जारी है. पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों, जैसे लाहौल-स्पीति में नदी-नाले और झरने ठंड से जमने लगे हैं. जिससे लोगों को पेयजल संबंधी दिक्कतें भी आ रही है. इसके अलावा सड़कों पर भी बर्फ जमने लगी है, जिससे ब्लैक आइस की स्थिति पैदा हो रही है. हालांकि दिन में धूप निकलने पर ये साफ हो जाती है, लेकिन सुबह और रात के समय स्थिति बदतर हो जाती है. ऐसे में यहां से सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है.

