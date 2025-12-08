ETV Bharat / state

हिमाचल में ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी, मैदानी इलाकों में खिली धूप

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के रोहतांग दर्रा सहित ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार सुबह बर्फबारी हुई हैं. रोहतांग दर्रे ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली. वही, बर्फबारी को देखते हुए रोहतांग की बजाय मढ़ी तक वाहनों को भेजा गया है.ऐसे में सड़क पर बर्फ के चलते फिसलन भी हो गई हैं. इसके अलावा मनाली लेह सड़क मार्ग भी अब बंद कर दिया गया है.अगले साल ही अब इस मार्ग को खोला जाएगा.

बर्फबारी के चलते मनाली सहित लाहौल में भी सैलानियों की संख्या बढ़ रही है. सोमवार को हालांकि मनाली, कुल्लू में मौसम साफ रहा लेकिन रोहतांग में 2 इंच तक बर्फबारी हुई. ऐसे में 10 दिसंबर तक रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए बहाल रखा गया हैं. हालांकि हर साल रोहतांग दर्रा 15 नंबवर को बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बार मौसम साफ होने के कारण इसे दिसंबर माह तक खुला रखा गया हैं. मनाली के स्थानीय निवासी डोला ठाकुर, ओमप्रकाश ने बताया कि सोमवार सुबह रोहतांग के साथ साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है.

मैदानी इलाकों में सूखा

मौसम विभाग ने 8 दिसंबर को हल्की बारिश-बर्फबारी का संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आज हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं. खासकर लाहौल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के करवट लेने की संभावना है, लेकिन मैदानी इलाकों में धूप खिली रहेगी और 14 दिसंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. 14 दिसंबर को फिर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी हो सकती हैं.

मनाली-लेह सड़क दारचा से आगे बंद