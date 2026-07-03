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बार-बार छींक आना हो सकता है एलर्जी का संकेत, विशेषज्ञ से तुरंत सलाह लें

डॉक्टरों का कहना है कि यदि सर्दी जुकाम या एलर्जी की समस्या लंबे समय से हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Frequent sneezing sign of Allergy
एम बी अस्पताल उदयपुर (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 7:51 PM IST

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उदयपुर: बार-बार छींक आना, नाक बहना या आंखों में खुजली को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. एमबी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. नवनीत माथुर ने बताया कि ये लक्षण एलर्जिक राइनाइटिस, साइनस या अस्थमा के संकेत हो सकते हैं. मानसून में नमी से फफूंद, धूल कण, परागकण और डस्ट माइट्स बढ़ जाते हैं. इससे सुबह 10-20 छींकें, नाक बंद, सिरदर्द, गले में खराश, सांस फूलना हो सकता है. लंबे समय तक अनदेखी से साइनस संक्रमण व अस्थमा का खतरा है. बचाव के लिए घर साफ रखें, चादर-तकिए बदलें, नमी-फफूंद रोकें, मास्क पहनें. भाप, गुनगुना पानी और हल्दी दूध फायदेमंद हो सकता है. लगातार समस्या, नींद में बाधा या सांस में दिक्कत पर तुरंत ईएनटी या चेस्ट फिजिशियन से मिलें.

डॉ. माथुर ने ईटीवी भारत से बातचीत की. उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार छींकें आ रही हैं, नाक बह रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है या आंखों में जलन और खुजली बनी रहती है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.

एमबी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. नवनीत माथुर (ETV Bharat Udaipur)

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डॉक्टर ने बताया कि यह एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनस या श्वसन तंत्र से जुड़ी किसी बीमारी का संकेत हो सकता है. ऐसे मामलों में बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा लेने के बजाय समय रहते जांच कराना जरूरी है. डॉ. माथुर ने बताया कि उदयपुर सहित दक्षिणी राजस्थान में मानसून के दौरान वातावरण में नमी बढ़ने से फफूंद, धूल के महीन कण, परागकण और घरों में मौजूद डस्ट माइट्स तेजी से बढ़ जाते हैं. यही कारण है कि बारिश के मौसम में एलर्जी और बार-बार छींक आने के मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है. कई लोगों को सुबह उठते ही लगातार 10 से 20 छींकें आने लगती हैं, जबकि कुछ लोगों को धूल, ठंडी हवा, तेज खुशबू या पुराने कपड़ों के संपर्क में आते ही परेशानी शुरू हो जाती है.

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चिकित्सकों के अनुसार यदि छींक के साथ नाक बंद रहना, लगातार सिरदर्द, गले में खराश, आंखों से पानी आना, सांस फूलना या बार-बार खांसी की शिकायत भी हो, तो इसे सामान्य सर्दी-जुकाम मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए. लंबे समय तक एलर्जी की अनदेखी करने से साइनस संक्रमण, अस्थमा और अन्य श्वसन संबंधी समस्याएं भी विकसित हो सकती हैं.

बीमारी की पहचान जरूरी: डॉ. माथुर का कहना है कि सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एलर्जी किस कारण से हो रही है. धूल, धुआं, तेज परफ्यूम, सीलन, पालतू जानवरों के बाल और पुराने गद्दे-तकिए जैसे एलर्जी पैदा करने वाले कारणों से बचाव करना चाहिए. घर की नियमित सफाई रखें, बिस्तर की चादर और तकिए के कवर समय-समय पर बदलें तथा घर में नमी और फफूंद न पनपने दें. बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग भी काफी हद तक बचाव कर सकता है. घरेलू उपायों के रूप में गुनगुना पानी पीना, भाप लेना, नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे करना और शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा बनाए रखना लाभदायक हो सकता है. आवश्यकता पड़ने पर एलर्जी टेस्ट कराकर बीमारी के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सकता है और उसी के अनुसार उपचार शुरू किया जाता है.

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