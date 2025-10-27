चाईबासा: फ्रांसीसी पर्यटक पहुंचे मझगांव, हो जनजातीय जीवन दर्शन संग्रहालय ने खींचा ध्यान
फ्रांसीसी पर्यटकों का एक दल चाईबासा के मझगांव पहुंचा. यहां इस दल ने हो जनजातीय जीवन दर्शन संग्रहालय में भ्रमण किया.
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड के मध्य विद्यालय देवधर स्थित हो जनजातीय जीवन दर्शन संग्रहालय में रविवार को फ्रांस से आए पांच सदस्यीय दल ने भ्रमण किया. यह दल, ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जिला सचिव अनमोल पाट पिंगुवा की अगुवाई में पहुंचा था. फ्रांसीसी पर्यटकों ने संग्रहालय में संरक्षित वस्तुओं का अवलोकन किया और हो जनजाति के जीवन दर्शन व परंपराओं का गहराई से अध्ययन किया. उन्होंने प्रदर्शित वस्तुओं की तस्वीरें खींचीं और उनकी उपयोगिता से संबंधित जानकारियां अपनी डायरी में दर्ज की.
मझगांव पहुंचने पर फ्रांसीसी पर्यटकों का स्वागत
संग्रहालय पहुंचने पर विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावकों ने उनका स्वागत आदिवासी परंपरा के अनुसार किया. मेहमानों को हाथ धुलाकर, फूल मालाएं पहनाकर और पत्तों की पारंपरिक टोपी देकर सम्मानित किया गया. इसके बाद मांदल और नगाड़े की थाप पर स्कूली बच्चों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर मेहमानों को संग्रहालय तक पहुंचाया.
स्वागत दल में विद्यालय प्रभारी जगदीश चंद्र सावैयां, विज्ञान शिक्षक देवानंद तिरिया, हो भाषा शिक्षक सुभाष हेम्ब्रम, प्रशिक्षक बलभद्र हेम्ब्रम, ग्राम मुंडा श्याम पिंगुवा, एसएमसी अध्यक्ष चंद्रमोहन पिंगुवा, बाल संसद अध्यक्ष संगीता पुरती सहित कई अभिभावक मौजूद थे.
गौरतलब है कि 2017 में तत्कालीन कोल्हान क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अरविंद विजय बिलुंग की प्रेरणा से इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी. अब यह संग्रहालय विदेशी मेहमानों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जिससे विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक और स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं.
