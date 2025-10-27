ETV Bharat / state

चाईबासा: फ्रांसीसी पर्यटक पहुंचे मझगांव, हो जनजातीय जीवन दर्शन संग्रहालय ने खींचा ध्यान

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड के मध्य विद्यालय देवधर स्थित हो जनजातीय जीवन दर्शन संग्रहालय में रविवार को फ्रांस से आए पांच सदस्यीय दल ने भ्रमण किया. यह दल, ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जिला सचिव अनमोल पाट पिंगुवा की अगुवाई में पहुंचा था. फ्रांसीसी पर्यटकों ने संग्रहालय में संरक्षित वस्तुओं का अवलोकन किया और हो जनजाति के जीवन दर्शन व परंपराओं का गहराई से अध्ययन किया. उन्होंने प्रदर्शित वस्तुओं की तस्वीरें खींचीं और उनकी उपयोगिता से संबंधित जानकारियां अपनी डायरी में दर्ज की.

मझगांव पहुंचने पर फ्रांसीसी पर्यटकों का स्वागत

संग्रहालय पहुंचने पर विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावकों ने उनका स्वागत आदिवासी परंपरा के अनुसार किया. मेहमानों को हाथ धुलाकर, फूल मालाएं पहनाकर और पत्तों की पारंपरिक टोपी देकर सम्मानित किया गया. इसके बाद मांदल और नगाड़े की थाप पर स्कूली बच्चों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर मेहमानों को संग्रहालय तक पहुंचाया.