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फ्रांसीसी नागरिक की इलाज के दौरान मौत, पेट दर्द की शिकायत पर करवाया था जेएलएन अस्पताल में भर्ती

फ्रांसीसी नागरिक बोना जॉस ट्रैवल वीजा पर घूमने के लिए पुष्कर आया था.

Deceased French Citizen
मृतक फ्रांसीसी नागरिक (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 5:05 PM IST

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अजमेर: अजमेर में एक फ्रांसीसी नागरिक की बड़ी आंत फटने से मौत हो गई. वह पुष्कर की एक होटल में ठहरा हुआ था. हर्निया की बीमारी के कारण उसे जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. अजमेर सीआईडी जोन की ओर से गृह मंत्रालय में उसे निधन की सूचना दी गई. जहां से फ्रांस दूतावास को उसके निधन की सूचना दी जाएगी.

गत 15 अप्रैल को पुष्कर घूमने आए फ्रांस के नागरिक बोना जॉस (Bona Jose) को हर्निया की बीमारी थी. उसकी बड़ी आंत फटने से मौत हो गई. वह एक होटल में रह रहा था. 25 अप्रैल को बोना जॉस के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ था. होटल प्रबंधन ने बोना जॉस को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया था. जहां उसकी सोनोग्राफी की जांच में बड़ी आंत फटने का पता चला. 26 अप्रैल को अस्पताल में उसकी बड़ी आंत का ऑपरेशन भी हुआ था. 28 अप्रैल अस्पताल में उपचार के दौरान बोना जॉस की मौत हो गई. बोना जॉस के साथ कोई दोस्त या परिचित साथ नहीं है. फ्रांस नागरिक के शव को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रखवाया गया है.

होटल प्रबंधक ने क्या बोला, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

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पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि 25 अप्रैल को फ्रांसीसी नागरिक को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जहां जांच में सामने आया कि उसकी बड़ी आत फटी हुई थी. अस्पताल में उसका ऑपरेशन भी हुआ था और वहीं भर्ती रहकर उपचार करवा रहा था. मंगलवार को उसकी मौत हो गई. शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

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पुष्कर में होटल प्रबंधक महेंद्र जैन ने बताया कि फ्रांस का नागरिक बोना जॉस ट्रैवल वीजा पर घूमने के लिए पुष्कर आया था. उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. उन्हें पुष्कर के सरकारी अस्पताल में ईलाज के लिए ले जाया गया. जहां संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया. फ्रांस नागरिक की रजामंदी लेकर ऑपरेशन किया गया. सर्जरी से पहले ही उसको रिस्क के बारे में बता दिया गया था. उसकी दोनों आंतों में इंफेक्शन था. परिजनों को सूचना दे दी गई. परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार का निर्णय उनकी ओर से ही लिया जाएगा.

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