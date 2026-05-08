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कानपुर के युवाओं को फ्रांस के विशेषज्ञ सिखाएंगे एयरोनॉटिक्स के गुर

फ्रांस के विशेषज्ञ सिखाएंगे एयरोनॉटिक्स के गुर ( Photo credit: ETV Bharat )