कानपुर के युवाओं को फ्रांस के विशेषज्ञ सिखाएंगे एयरोनॉटिक्स के गुर
नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाने की कवायद शुरू, एयरोनॉटिक्स के गुर सिखाए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 9:00 PM IST
कानपुर: युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है. ऐसे युवा जो एयरोनॉटिक्स यानी वैमानिकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना संजोए बैठे थे, उनके लिए कानपुर के दादा नगर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनएसटीआई) से राहतभरी खबर आई है.
केंद्र सरकार और फ्रांस सरकार के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत अब कानपुर स्थित एनएसटीआई में फ्रांस सरकार की मदद से राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र केंद्र बनाने की कवायद शुरू हो गई है. इस संबंध में शुक्रवार को केंद्र सरकार के स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय, वर्ल्ड बैंक, उद्योग विभाग समेत कई अन्य विभागों के अफसरों ने बैठक की, जहां तय हुआ कि कानपुर व अन्य शहरों के युवाओं को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र से जोड़ा जाए.
युवाओं को आने वाले समय में फ्रांस के विशेषज्ञ यहां आकर एयरोनॉटिक्स के गुर सिखाएंगे. उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के संचालन में कानपुर के उद्यमियों की अहम भूमिका रहेगी. इसके लिए हम ऐसे उद्यमी चयनित करेंगे, जो इस केंद्र के संचालन में पूरी तरह से मदद कर सकें, जिनका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो.
इस पूरे मामले को लेकर डायरेक्टर जनरल आफ ट्रेनिंग (डीजीटी) दिव्यांशु ने बताया, केंद्र सरकार के इस फैसले से अब एनएसटीआई की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी. पूरे देश में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जैसे पांच केंद्रों को चयनित किया गया है. यह सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है.
उन्होंने कहा, अगर कोई युवा अपने करियर को लेकर इस केंद्र से जुड़ना चाहता है तो उसे एयरोनॉटिक्स के क्षेत्र में रुचि रखनी होगी. हमारी प्लानिंग के मुताबिक फ्रांस के विशेषज्ञ हमारे ट्रेनर्स को पहले ट्रेंड करेंगे, फिर वही ट्रेनर्स केंद्र में दाखिला लेने वाले युवाओं को उपयोगी टिप्स देंगे. इसके साथ ही यहां पर एयरोनॉटिक्स से संबंधित कई पाठ्यक्रमों को भी शुरू किया जाएगा. यह पूरी कवायद इंडस्ट्री मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्षता में होगी.
फ्रांस की सरकार इस केंद्र की हरसंभव मदद के लिए तैयार है. युवाओं के लिए एनएसटीआई की ओर से विज्ञापन भी जारी किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: कानपुर के जुड़वा भाईयों का कमाल; मलेशिया में हुए डॉर्ट्स चैंपियनशिप में जीता ब्रांज मेडल
ये भी पढ़ें: भारतीय नौसेना के बूटों की ठक-ठक से ठिठकेंगे दुश्मन, कानपुर ने बनाए रौबीले जूते