ETV Bharat / state

40 साल से लिव-इन में रहने वाले फ्रेंच कपल ने लिए सात फेरे; आगरा में हिंदू रीति-रिवाज से शादी

40 साल से लिव-इन में रहने वाले फ्रेंच कपल ने लिए सात फेरे. ( Photo Credit: ETV Bharat )