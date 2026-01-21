40 साल से लिव-इन में रहने वाले फ्रेंच कपल ने लिए सात फेरे; आगरा में हिंदू रीति-रिवाज से शादी
टूर ऑपरेटर पंकज शर्मा ने बताया कि फिलिप और सिल्विया 25 दिनों से भारत भ्रमण पर हैं. हिंदू परंपरा से प्रभावित हैं.
आगरा: 40 साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले फ्रांसिसी जोड़े ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की. भारत भ्रमण पर पहुंचे फ्रेंच कपल ने आगरा के राधा-कृष्ण मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सात फेरे लिए. फ्रांसिसी जोड़े ने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदू रीति-रिवाज सबसे खास है. यहां की परंपराएं प्रभावित करती हैं. इसलिए हमने अग्नि को साक्षी मानकर जीवनभर साथ रहने का संकल्प लिया.
आगरा के टूर ऑपरेटर पंकज शर्मा ने बताया कि फ्रांस के बोर्डो शहर में रहने वाले 74 वर्षीय फिलिप और 68 वर्षीय सिल्विया करीब 40 साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं. इन दिनों फिलिप और सिल्विया भारत भ्रमण पर आए हैं.
25 दिन से कर रहे भारत भ्रमण: दोनों 25 दिन से भारत में हैं. विभिन्न शहरों में घूमने के बाद वह आगरा पहुंचे. यहां उन्होंने ताजमहल का दीदार किया. इसके बाद हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने का फैसला लिया.
पंकज शर्मा ने बताया कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और धार्मिक मान्यता से वैवाहिक बंधन में बंधने के बारे में हमसे बात की. इसके बाद हमने फिलिप और सिल्विया का विवाह कराने के लिए इंतजाम किए.
भारतीय परंपरा से प्रभावित: पंकज शर्मा ने बताया कि आगरा में उन्होंने ताजमहल देखा तो ताजमहल की खूबसूरती के साथ ही उसके बनने की प्रेम कहानी से बहुत प्रभावित हुए. ताजमहल में दोनों ने काफी समय बिताया.
दोनों ने कहा कि भारतीय संस्कृति में विवाह केवल एक समझौता नहीं बल्कि एक पवित्र आध्यात्मिक बंधन है. हम दोनों भी इसी परंपरा में अब एक-दूजे के साथ सात जन्मों के बंधन में बंधना चाहते हैं. हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने के पल को जीवन में यादगार बनाना चाहते हैं.
भारतीय परिधानों में सज-धजकर की शादी: टूर ऑपरेटर पंकज शर्मा ने बताया कि फिलिप और सिल्विया के आगरा में शादी करने के आग्रह पर उनकी शादी का इंतजाम किया. भारतीय विवाह परंपरा की पवित्रता से शादी करने को दोनों भारतीय परिधानों में सज-धजकर मंडप पहुंचे.
वहां पर मंदिर के पुजारी ने विधि-विधान से पूजन और हिंदू रीज-रिवाज से विवाह कराया. दोनों ने मंत्रोचार के बीच जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया. एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी संपन्न की. विदेशी जोड़े को शादी करते देख मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी उन पर फूल बरसाए.
