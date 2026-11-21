जोधपुर के पीएम श्री सुमेर स्कूल पहुंचे फ्रांसीसी राजदूत, झालरा की दीवारों पर प्रदर्शित हुई डिजिटल कलाकृति
आगामी 29 जनवरी से 21 फरवरी तक एक माह का 'साइट जोधपुर' महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें 27 अंतरराष्ट्रीय व स्थानीय कलाकार भाग लेंगे.
Published : November 21, 2026 at 8:15 PM IST
जोधपुर : जोधपुर की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक डिजिटल कला का अनूठा संगम शनिवार को देखने को मिला. पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पाटी), अलायंस फ्रांसेज जयपुर और नगर निगम जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में 'डिजिटल नवम्बर' का आयोजन किया गया. इसी क्रम में फ्रांस के कलाकार मैक्सिम टूरूट का डिजिटल कला कार्यक्रम 'लेट्स ड्रॉ' मायला बाग का झालरा पर शाम को आयोजित किया गया. इस दौरान झालरा की दीवारों पर डिजिटल कलाकृति का प्रदर्शन किया गया.
बनाया डिजिटल कैनवास : कार्यक्रम के तहत बावड़ी को डिजिटल कैनवास बनाया गया, जिस पर शहरवासियों ने मोबाइल फोन से चित्र बनाकर एक सामूहिक कलाकृति तैयार की. मायला बाग का झालरा पर 'लेट्स ड्रॉ' का उद्घाटन फ्रांस के भारत में राजदूत डॉ थियरी माथू ने किया. इस डिजिटल कला कार्यक्रम में शहर के विरासत स्थलों से जुड़े लोगों को एक साथ लाकर जोधपुर के जल स्रोतों और सांस्कृतिक विरासत की कहानी रचनात्मक रूप में प्रस्तुत की गई.
पढ़ें : भारत-फ्रांस के बीच कौशल विकास को लेकर LOI पर हस्ताक्षर, फ्रांसीसी विशेषज्ञ जैसलमेर की छात्राओं और महिलाओं को देंगे ट्रेनिंग
स्कूली बच्चों ने राजदूत को लोक कला, संस्कृति से परिचय करवाया : कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूली छात्रों इससे जोड़ने के लिए पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पाटी), अलायंस फ्रांसेज़ के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर में चल रहे कार्यों को देखने के लिए शनिवार को फ्रांस के भारत में राजदूत डॉ थियरी माथू पहुंचे. माथू ने भीतरी शहर स्थित पीएम श्री सुमेर स्कूल पाटी द्वारा विकसित जोधपुर से कला से जुड़ा काम देखा. कार्यक्रम की आयोजक और पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पाटी) की संस्थापक अध्यक्ष सना रिजवान ने उन्हें संगठन द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी दी. साथ ही स्कूली बच्चों ने राजदूत को जोधपुर लोक कला संस्कृति से परिचय करवाया. इस मौके पर राजदूत ने भी बच्चों की रचनात्मकता को सराहा और उनके आर्ट वर्क के साथ तस्वीरें खिंचवाईं.
पढ़ें : फ्रांसीसी टीचर ने कुमाचन के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई भूगोल...
कला के माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात करते हुए डॉ माथू ने कहा कि इस संस्थान में आना उनके लिए बेहद सुखद अनुभव है. फ्रांसीसी दूतावास और फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया को इस स्कूल के साथ जुड़ने पर गर्व है. उन्होंने बताया कि यहां पहले ही दो सांस्कृतिक रेजीडेंसी कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं और वे यह जानने आए हैं कि भविष्य में फ्रांसीसी दूतावास इस संस्थान में अपनी भागीदारी को और कैसे बढ़ा सकता है.
पढ़ें : जेडी वेंस के दौरे से पर्यटन कारोबार को बंधी उम्मीद, अमेरिकी सैलानियों के स्वागत में पलक पावड़े बिछाएगा राजस्थान
अगले साल होगा 'साइट जोधपुर' महोत्सव : सना रिजवान ने बताया कि यह आयोजन नगर निगम जोधपुर, अलायंस फ्रांसेज जयपुर और विधायक अतुल भंसाली के सहयोग से किया जा रहा है. इसके तहत फ्रांस के कलाकार मैक्सिम ट्यूरो ऐतिहासिक मायला बाग झालरा को अपनी डिजिटल कला से जीवंत करेंगे. इसका उद्देश्य कला को संग्रहालयों की दीवारों से बाहर निकालकर आमजन और बच्चों के लिए सुलभ बनाना तथा जल संरक्षण का संदेश देना है. उन्होंने बताया कि आगामी 29 जनवरी से 21 फरवरी तक एक माह का 'साइट जोधपुर' महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें 27 अंतरराष्ट्रीय व स्थानीय कलाकार भाग लेंगे.
पढ़ें : पर्यटन कारोबार में राजस्थान की नई उम्मीद फ्रांसीसी पर्यटक, राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे के बाद बढ़ने लगा रुझान
'जोधपुर में बनाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' : रिजवान के अनुसार यह पहल 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026' और फ्रेंच इंस्टीट्यूट के अंतरराष्ट्रीय डिजिटल कला महोत्सव 'नोवांबर न्यूमेरिक 2026' का हिस्सा है. 'कॉमन्स' थीम पर आधारित इस उत्सव के जरिए तकनीक और नवाचार को सामूहिक सहभागिता और आपसी सौहार्द से जोड़ने का संदेश दिया जा रहा है. वहीं, शहर विधायक अतुल भंसाली ने बताया कि वह जोधपुर शहर में जल्दी एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं जिसमें कला, संगीत और भाषा सीखने की व्यवस्था होगी. इसके लिए फ्रेंच एंबेसी से बात हुई है. साथ ही पाटी का सहयोग रहेगा. हम जल्द इसका क्रियान्वयन करेंगे. इसके लिए स्थान का चयन कर लिया है.