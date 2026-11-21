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जोधपुर के पीएम श्री सुमेर स्कूल पहुंचे फ्रांसीसी राजदूत, झालरा की दीवारों पर प्रदर्शित हुई डिजिटल कलाकृति

बच्चों के साथ फ्रांस के राजदूत और उनकी पत्नी ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : जोधपुर की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक डिजिटल कला का अनूठा संगम शनिवार को देखने को मिला. पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पाटी), अलायंस फ्रांसेज जयपुर और नगर निगम जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में 'डिजिटल नवम्बर' का आयोजन किया गया. इसी क्रम में फ्रांस के कलाकार मैक्सिम टूरूट का डिजिटल कला कार्यक्रम 'लेट्स ड्रॉ' मायला बाग का झालरा पर शाम को आयोजित किया गया. इस दौरान झालरा की दीवारों पर डिजिटल कलाकृति का प्रदर्शन किया गया.