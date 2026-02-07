झालावाड़ से पहली बार पटरी पर दौड़ेगी मालवाहक रैक, जिले के व्यापारियों की चमकेगी किस्मत

ETV Bharat / state

झालावाड़ से पहली बार पटरी पर दौड़ेगी मालवाहक रैक, जिले के व्यापारियों की चमकेगी किस्मत

झालावाड़ जिले से मालगाड़ी रैक शुरू होने से न केवल जिले के व्यापारियों को खासा फायदा होगा.

झालावाड़ से पहली बार पटरी पर दौड़ेगी मालवाहक रैक
झालावाड़ से पहली बार पटरी पर दौड़ेगी मालवाहक रैक (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 10:19 AM IST

झालावाड़ : जिले के व्यापारियों की ओर से करीब 35 वर्षों पहले देखा सपना अब साकार होने जा रहा है. झालावाड़ के झालरापाटन स्टेशन के गुड्स शेड से पहली बार सोयाबीन ड्राई ऑयल केक (खल-चूरी) की पूर्ण रैक लोडिंग की जा रही है. इस लोडिंग रैक को शनिवार शाम 4 बजे झालरापाटन स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, जिसके बाद आज का दिन जिले के व्यापारियों के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा.

झालरापाटन रेलवे स्टेशन से करीब 42 बीसीएन वैगनों से निर्मित यह मालगाड़ी पटरी पर दौड़ते हुए करीब दो दिन बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के असम राज्य में स्थित रंगिया मंडल के बामुनी गांव स्टेशन पहुंचेगी. झालावाड़ जिले से मालगाड़ी रैक शुरू होने से न केवल जिले के व्यापारियों को खासा फायदा होगा. एनएच 52 पर वाहनों से लगने वाले जाम व भारी भरकम किराए से भी निजात मिल सकेगी.

कोटा मंडल के वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने माल ढुलाई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है. इसी क्रम में झालरापाटन स्टेशन के गुड्स शेड से पहली बार सोयाबीन ड्राई ऑयल केक (खल-चूरी) की पूर्ण रैक लोड की जा रही है. यह लोडिंग 42 बीसीएन वैगनों में की जा रही है, जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के असम राज्य में पहुंचेगी. इस रैक में कुल 2685.40 टन सामग्री को लोड किया जा रहा है. माल का परिवहन करने पर रेलवे को लगभग 70.50 लाख रुपए का मालभाड़ा राजस्व प्राप्त होगा.

सौरभ जैन ने बताया कि इससे पहले जिले से कृषि आधारित थोक माल का परिवहन मुख्यतः सड़क मार्ग पर निर्भर था, जंहा विशेषकर दरा घाटी क्षेत्र में भारी वाहनों के बार-बार जाम में फंसने के कारण परिवहन में समय, लागत और ईंधन की अधिक खपत होती थी. ऐसे में व्यापारियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता था.
रेल मार्ग से इस नई शुरुआत के साथ जिले को एक वैकल्पिक, सुरक्षित एवं सुगम परिवहन साधन उपलब्ध होने जा रहा है. यह लोडिंग झालावाड़ के मैसर्स सोना न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड (शालीमार ग्रुप) की ओर से कराई जा रही है और अन्य व्यापारिक संस्थानों ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई है.

इस पहल से न केवल सड़क परिवहन पर दबाव कम होगा, बल्कि झालावाड़ जिले के लिए नए माल परिवहन राजस्व स्रोत भी विकसत होगा. वहीं, नियमित माल लदान होने से स्थानीय उद्योगों, व्यापारियों एवं किसानों को सीधे लाभ मिलेगा. झालावाड़ जिला राजस्थान के नागपुर के रूप में जाना जाता है. यहां से संतरा और धनिया, लहुसन, सोयाबीन आदि फसलें प्रचुर मात्रा में व्यापारियों की ओर से राज्य के बाहर भेजी जाती है. ऐसे में झालरापाटन से पहली बार माल वाहक रैक की शुरुआत होने पर न केवल व्यापारियों को मुनाफा होगा, बल्कि व्यापार के भी अवसर बढ़ेंगे.

