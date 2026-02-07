ETV Bharat / state

झालावाड़ से पहली बार पटरी पर दौड़ेगी मालवाहक रैक, जिले के व्यापारियों की चमकेगी किस्मत

झालावाड़ : जिले के व्यापारियों की ओर से करीब 35 वर्षों पहले देखा सपना अब साकार होने जा रहा है. झालावाड़ के झालरापाटन स्टेशन के गुड्स शेड से पहली बार सोयाबीन ड्राई ऑयल केक (खल-चूरी) की पूर्ण रैक लोडिंग की जा रही है. इस लोडिंग रैक को शनिवार शाम 4 बजे झालरापाटन स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, जिसके बाद आज का दिन जिले के व्यापारियों के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा. झालरापाटन रेलवे स्टेशन से करीब 42 बीसीएन वैगनों से निर्मित यह मालगाड़ी पटरी पर दौड़ते हुए करीब दो दिन बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के असम राज्य में स्थित रंगिया मंडल के बामुनी गांव स्टेशन पहुंचेगी. झालावाड़ जिले से मालगाड़ी रैक शुरू होने से न केवल जिले के व्यापारियों को खासा फायदा होगा. एनएच 52 पर वाहनों से लगने वाले जाम व भारी भरकम किराए से भी निजात मिल सकेगी. पढे़ं. खुशखबरी : इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस का अब 11 मार्च से हिसार तक विस्तार, दिल्ली,सफदरजंग व शकूर बस्ती होंगे स्टॉपेज कोटा मंडल के वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने माल ढुलाई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है. इसी क्रम में झालरापाटन स्टेशन के गुड्स शेड से पहली बार सोयाबीन ड्राई ऑयल केक (खल-चूरी) की पूर्ण रैक लोड की जा रही है. यह लोडिंग 42 बीसीएन वैगनों में की जा रही है, जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के असम राज्य में पहुंचेगी. इस रैक में कुल 2685.40 टन सामग्री को लोड किया जा रहा है. माल का परिवहन करने पर रेलवे को लगभग 70.50 लाख रुपए का मालभाड़ा राजस्व प्राप्त होगा.