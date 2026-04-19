ETV Bharat / state

बेकाबू मालगाड़ी ने स्कॉर्पियो को लिया चपेट में, चालक ने कूद कर बचाई जान

बोकारोः दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (DVC) के बोकारो थर्मल पावर प्लांट में आज सुबह करीब 7 बजे बड़ा हादसा टल गया. किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रेलवे गेट पार कर रही एक गाड़ी को मालगाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया. गाड़ी के ड्राइवर ने तुरंत कूद कर अपनी जान बचाई.

टक्कर में स्कॉर्पियो हुई क्षतिग्रस्त

कोयला खाली कर एक मालगाड़ी अचानक बेकाबू होकर प्लांट के गेट को तोड़ते हुए बाहर निकल गई. जिससे तत्काल वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मालगाड़ी, ट्रैक के पास खड़ी स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मारते हुए करीब 400 से 500 मीटर उसे घसीटते हुए लेकर चली गई. स्कॉर्पियो का मालिक अमरदीप जो खुद ड्राइविंग कर रहा था, उसने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई. घटना में स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है.

क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो के ड्राइवर का बयान (Etv Bharat)

घटना में रेलवे और रैक प्रबंधन की लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है. सुबह करीब 4 बजे कोयला लदा रैक प्लांट में दाखिल हुआ था और 7 बजे खाली कर लिया गया था.

हो सकता था बड़ा हादसा

रफ्तार अधिक होने के कारण गेट तोड़ते हुए करीब 500 मीटर दूर जाकर रैक का पिछला हिस्सा बेपटरी हो जाने के कारण गाड़ी रुकी. मामला अधिक भयावह तब होता, जब मेन लाइन का गेट खुला होता क्योंकि गोमो-चोपन पैसेंजर के आने का समय था, इस कारण मेन लाइन का गेट बंद था, नहीं तो बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता था.

थाना पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे