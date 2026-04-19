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बेकाबू मालगाड़ी ने स्कॉर्पियो को लिया चपेट में, चालक ने कूद कर बचाई जान

डीवीसी के बोकारो थर्मल पावर प्लांट में रविवार को बड़ा हादसा टल गया. स्कॉर्पियो को मालगाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया.

FREIGHT TRAIN DAMAGED SCORPIO
क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 19, 2026 at 1:03 PM IST

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बोकारोः दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (DVC) के बोकारो थर्मल पावर प्लांट में आज सुबह करीब 7 बजे बड़ा हादसा टल गया. किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रेलवे गेट पार कर रही एक गाड़ी को मालगाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया. गाड़ी के ड्राइवर ने तुरंत कूद कर अपनी जान बचाई.

टक्कर में स्कॉर्पियो हुई क्षतिग्रस्त

कोयला खाली कर एक मालगाड़ी अचानक बेकाबू होकर प्लांट के गेट को तोड़ते हुए बाहर निकल गई. जिससे तत्काल वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मालगाड़ी, ट्रैक के पास खड़ी स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मारते हुए करीब 400 से 500 मीटर उसे घसीटते हुए लेकर चली गई. स्कॉर्पियो का मालिक अमरदीप जो खुद ड्राइविंग कर रहा था, उसने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई. घटना में स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है.

क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो के ड्राइवर का बयान (Etv Bharat)

घटना में रेलवे और रैक प्रबंधन की लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है. सुबह करीब 4 बजे कोयला लदा रैक प्लांट में दाखिल हुआ था और 7 बजे खाली कर लिया गया था.

हो सकता था बड़ा हादसा

रफ्तार अधिक होने के कारण गेट तोड़ते हुए करीब 500 मीटर दूर जाकर रैक का पिछला हिस्सा बेपटरी हो जाने के कारण गाड़ी रुकी. मामला अधिक भयावह तब होता, जब मेन लाइन का गेट खुला होता क्योंकि गोमो-चोपन पैसेंजर के आने का समय था, इस कारण मेन लाइन का गेट बंद था, नहीं तो बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता था.

थाना पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे

घटना की जानकारी होते ही स्थानीय थाना पुलिस और रेलवे के अधिकारी, सीआईएसएफ (Central Industrial Security Force) मौके पर पहुंची. बोकारो थर्मल थाना प्रभारी पिंकू कुमार यादव और स्टेशन मैनेजर शैलेश कुमार, सीआईएसएफ निरीक्षक प्रशांत कुमार प्रसून ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

रैक चालक अरुण कुमार पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर जांच शुरू कर दी गई है. स्टेशन मैनेजर शैलेश कुमार ने कहा कि मामले में प्लांट के अधिकारियों से बात कर चूक कहां हुई है इसकी जांच की जाएगी.

हादसे को लेकर डीवीसी कर्मियों में गुस्सा

घटना को लेकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है. डीवीसी कर्मियों में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है, उनका मानना है कि अगर ओवरब्रिज का उद्घाटन समय पर हो गया होता तो आज यह घटना नहीं होती.

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