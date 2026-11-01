ETV Bharat / state

जलता कोयला लेकर स्टेशन पर जा पहुंची मालगाड़ी, जानें फिर क्या हुआ आगे

आग बुझाते कर्मी ( Etv Bharat )

बोकारो : बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब कोयले से लदी एक मालगाड़ी के पांच वैगनों से धुआं निकलता देखा गया. इतना ही नहीं, एक वैगन से तो आग की लपटें भी उठती दिखाई दीं. स्टेशन प्रबंधन और CISF की फायर टीम की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा रेल हादसा टल गया.

यह घटना रविवार सुबह करीब 6:00 बजे बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हुई. कोयले से लदी यह मालगाड़ी कथारा रेलवे साइडिंग से आ रही थी और बिहार के नबीनगर स्थित NTPC से जुड़े NPGA सुपर थर्मल पावर प्लांट जा रही थी. इसी दौरान, पांच वैगनों से धुआं निकलता देखा गया, जबकि एक वैगन से आग की लपटें उठ रही थीं.