जलता कोयला लेकर स्टेशन पर जा पहुंची मालगाड़ी, जानें फिर क्या हुआ आगे
(burning coal on freight train) धधकता कोयला लेकर एक मालगाड़ी बोकारो थर्मल स्टेशन पहुंच गई. जिसके बाद आग पर काबू पाया गया.
Published : November 1, 2026 at 1:31 PM IST
बोकारो : बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब कोयले से लदी एक मालगाड़ी के पांच वैगनों से धुआं निकलता देखा गया. इतना ही नहीं, एक वैगन से तो आग की लपटें भी उठती दिखाई दीं. स्टेशन प्रबंधन और CISF की फायर टीम की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा रेल हादसा टल गया.
यह घटना रविवार सुबह करीब 6:00 बजे बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हुई. कोयले से लदी यह मालगाड़ी कथारा रेलवे साइडिंग से आ रही थी और बिहार के नबीनगर स्थित NTPC से जुड़े NPGA सुपर थर्मल पावर प्लांट जा रही थी. इसी दौरान, पांच वैगनों से धुआं निकलता देखा गया, जबकि एक वैगन से आग की लपटें उठ रही थीं.
स्टेशन अधीक्षक शैलेश कुमार ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रुकवाया और DVC-CISF फायर यूनिट को सूचित किया. सूचना मिलते ही सब-इंस्पेक्टर राजीव कुमार मौके पर पहुंचे और फायर टीम को स्थिति के बारे में जानकारी दी.
सुरक्षा के मद्देनजर, रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) पावर सप्लाई को बंद कर दिया गया. CISF की फायर टीम ने तत्परता दिखाते हुए कोयले से लदे वैगनों में लगी आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया.
आशंका जताई जा रही है कि कथारा कोलियरी में कोयले के स्टॉक में पहले से लगी आग के कारण कुछ सुलगता हुआ कोयला गलती से ट्रेन में लोड हो गया था. रास्ते में हवा के संपर्क में आने से आग और भड़क गई, और जब तक ट्रेन बोकारो थर्मल पहुंची, तब तक आग की लपटें साफ दिखाई देने लगी थीं. गनीमत रही कि समय रहते की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया.