कोडीन कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी विनोद की 5.18 करोड़ की सम्पति फ्रीज

कोडीन कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी विनोद की 5.18 करोड़ की सम्पति फ्रीज
वाराणसी से आई सारनाथ पुलिस टीम ने की पांच अलग-अलग स्थानों पर संपत्तियों को फ्रीज कर अपना पोस्टर चस्पा किया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 7:19 PM IST
कानपुर: देश और दुनिया के चर्चित मामलों में शामिल कोडीन कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी विनोद अग्रवाल की करीब 5 करोड़ 18 लाख रुपये की संपत्तियों को सारनाथ पुलिस टीम ने गुरुवार को कानपुर आकर फ्रीज कर दिया.
अलग-अलग स्थानों पर बनी संपत्तियों के बाहर दीवारों पर सारनाथ पुलिस टीम ने अपने पोस्टर चस्पा किए और फिर सभी मकानों की खरीद व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया. आरोपी के बिरहाना रोड स्थित आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में जमा राशि करीब 37.42 लाख रुपये को भी फ्रीज कर दिया गया.
एडीसीपी वरुणा जोन नीतू कांदियान ने कहा, 'हमारे पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं. हमारी ओर से लगातार कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस टीम के सदस्यों की ओर से संपत्तियों के बाहर मुनादी भी की गई और माइक से आरोपी की सभी धाराओं का जिक्र करते हुए संपत्तियों को सीज करने की जानकारी दी गई. पुलिस विनोद अग्रवाल के खिलाफ कानपुर के कलेक्टरगंज थाना में मुकदमा दर्ज है.'