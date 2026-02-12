ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी विनोद की 5.18 करोड़ की सम्पति फ्रीज

वाराणसी से आई सारनाथ पुलिस टीम ने की पांच अलग-अलग स्थानों पर संपत्तियों को फ्रीज कर अपना पोस्टर चस्पा किया

पुलिस द्वारा पटकापुर में कोडीन कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी विनोद अग्रवाल के पटकापुर स्थित मकान को फ्रीज करते सारनाथ पुलिस टीम के सदस्य. (Kanpur Commissionerate Police)
Published : February 12, 2026 at 7:19 PM IST

कानपुर: देश और दुनिया के चर्चित मामलों में शामिल कोडीन कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी विनोद अग्रवाल की करीब 5 करोड़ 18 लाख रुपये की संपत्तियों को सारनाथ पुलिस टीम ने गुरुवार को कानपुर आकर फ्रीज कर दिया.

अलग-अलग स्थानों पर बनी संपत्तियों के बाहर दीवारों पर सारनाथ पुलिस टीम ने अपने पोस्टर चस्पा किए और फिर सभी मकानों की खरीद व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया. आरोपी के बिरहाना रोड स्थित आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में जमा राशि करीब 37.42 लाख रुपये को भी फ्रीज कर दिया गया.

वाराणसी से आई पुलिस ने फ्रीज की संपत्ति. (ETV Bharat)

एडीसीपी वरुणा जोन नीतू कांदियान ने कहा, 'हमारे पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं. हमारी ओर से लगातार कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस टीम के सदस्यों की ओर से संपत्तियों के बाहर मुनादी भी की गई और माइक से आरोपी की सभी धाराओं का जिक्र करते हुए संपत्तियों को सीज करने की जानकारी दी गई. पुलिस विनोद अग्रवाल के खिलाफ कानपुर के कलेक्टरगंज थाना में मुकदमा दर्ज है.'

Kanpur Commissionerate Police
दीपक की फ्रीज संपत्तियों का ब्यौरा. (Kanpur Commissionerate Police)
एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना ने बताया, पुलिस टीम ने जब आरोपी के खातों की जांच की तो सामने आया कई शेल कंपनियां बनाकर पहले उन कंपनियों के खातों में मोटी रकम भेजी गई. इसके बाद वही रकम अग्रवाल ब्रदर्स के खातों में पहुंची. इस राशि से जो संपत्तियां अर्जित की गईं, पुलिस टीम ने उन्हें चिह्नित किया. इसके बाद गुरुवार को कानपुर आकर पांच करोड़ 18 लाख रुपये की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया. एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (सफेमा) के तहत कार्रवाई की गई है.इसे भी पढ़ें- कफ सिरप मामला: आरोपी शुभम, भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्क होने पर फैसला 11 फरवरी को

