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श्रीराम कथा में सीएम साय हुए शामिल, धर्म स्वतंत्रता कानून को बताया सही, अवैध धर्मांतरण पर होगी कार्रवाई

कथा स्थल पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और चारों ओर गूंजते जय श्रीराम के जयघोष ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में लोगों से भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन, मर्यादा और त्याग की चर्चा करते हुए लोगों से उनके सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया.

जशपुर : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले जशपुर में इन दिनों श्रीराम कथा का आयोजन हो रहा है. यह श्रीराम कथा महोत्सव कुनकुरी में आयोजित किया गया है. सालियाटोली मिनी स्टेडियम ग्राउंड में चल रही इस दिव्य कथा में सीएम विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ शामिल हुए. इस अवसर पर सीएम साय ने परम पूजनीय संत चिन्मयानंद बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण किया.

छत्तीसगढ़ की धरती पर रचे-बसे हैं श्रीराम: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि भगवान श्रीराम के ननिहाल के रूप में विख्यात है. यहां के कण-कण में राम बसते हैं. उन्होंने बताया कि वनवास काल के दौरान भगवान श्रीराम ने दंडकारण्य सहित छत्तीसगढ़ के अंचलों में लंबा समय व्यतीत किया, जिसके प्रमाण आज भी यहां मौजूद हैं.

संत चिन्मयानंद बापूजी से आशीर्वाद लेते सीएम साय (ETV BHARAT)

अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प का परिणाम है. राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक लगभग 42 हजार श्रद्धालु अयोध्या जाकर दर्शन कर चुके हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

रामनामी परंपरा का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने जांजगीर क्षेत्र के रामनामी समुदाय का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां के लोग अपने पूरे शरीर पर राम-राम अंकित कर अद्भुत आस्था और समर्पण का परिचय देते हैं. उन्होंने बताया कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल और 100 टन से अधिक हरी सब्जियां अयोध्या भेजी गई थी.छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने अयोध्या में श्रद्धालुओं की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

श्रीराम कथा में सीएम साय और कौशल्या साय (ETV BHARAT)

धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए धर्म स्वतंत्रता कानून लागू किया है, जिससे इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित होगा.

संत चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से 02 अप्रैल से प्रारंभ हुई श्रीराम कथा 08 अप्रैल तक जारी रहेगी. इस भव्य आयोजन में दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे पूरा कुनकुरी और आसपास का क्षेत्र राममय हो गया है.