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बिजली, पानी, सड़क और अस्पताल से आजादी: 79 साल बाद भी बलरामपुर की 40 हजार थारू बहुल आबादी की सुध नहीं

79 साल बाद भी बलरामपुर की 40 हजार थारू बहुल आबादी की सुध नहीं. ( ETV Bharat )

बलरामपुर: नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र का थारू जनजाति बहुल क्षेत्र आजादी के 79 वर्ष बाद भी विकास की राह देख रहा है. राज्य और केंद्र सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे थारू जनजाति के लोगों ने प्रशासन का इंतजार छोड़कर श्रमदान के माध्यम से सड़क और पुलिया बनाने का बीड़ा उठाया है.

भारत नेपाल सीमा पर बसे सोनगढ़ा, मूतेहरा, अकलघरवा, चैन बनकटवा सहित एक दर्जन आदि गांव हैं, जहां थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं. इन गांवों में थारू जाति सहित अन्य बिरादरी की लगभग 40 हजार आबादी है. देश की आजादी के बाद देश और प्रदेश ने विकास के नए नए मापदंड कायम किए. वहीं भारत नेपाल सीमा पर निवास करने वाले थारू जनजाति के लोग विकास की धारा से काफी पीछे छूट गए.

79 साल बाद भी बलरामपुर की 40 हजार थारू बहुल आबादी की सुध नहीं. (ETV Bharat) बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क सुविधा नदारद थारू जनजाति और इन गांवों में निवास करने वाले नागरिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क के लिए जूझना पड़ रहा है. इन गांवों में यदि किसी की तबियत खराब हो जाए तो, सड़क और पुल न होने के कारण उसे चारपाई या डोली से ले जाना पड़ता है. कई बार तो मरीजों की रास्ते में मौत तक हो जाती है. पूर्व ग्राम प्रधान कालू राम का कहना है कि सरकार हो या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास के दावे तो, बहुत बड़े-बड़े किए जाते हैं लेकिन सच्चाई कोसों दूर नजर आती है. 79 साल बाद भी बलरामपुर की 40 हजार थारू बहुल आबादी की सुध नहीं. (ETV Bharat) योगी राज में मिला आश्वासन कालू राम का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थारू जनजाति के विकास के लिए कई घोषणाएं भी कर रखी हैं. यहां तक कि अकालगरवा गांव को गोद भी ले रखा है, लेकिन घोषणा का लाभ आज तक नहीं मिल पाया. इन गांवों के रहने वाले लोग सड़क और पुल निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. सड़क न होने से यदि कोई मरीज बीमार पड़ जाए तो, समय से इलाज और अस्पताल न पहुंच पाने के कारण मौत तक हो जाती है.