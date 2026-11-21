बिजली, पानी, सड़क और अस्पताल से आजादी: 79 साल बाद भी बलरामपुर की 40 हजार थारू बहुल आबादी की सुध नहीं
थारू जनजाति की त्रासदी पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता सलीम सिद्दीकी की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 2:38 PM IST
बलरामपुर: नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र का थारू जनजाति बहुल क्षेत्र आजादी के 79 वर्ष बाद भी विकास की राह देख रहा है. राज्य और केंद्र सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे थारू जनजाति के लोगों ने प्रशासन का इंतजार छोड़कर श्रमदान के माध्यम से सड़क और पुलिया बनाने का बीड़ा उठाया है.
भारत नेपाल सीमा पर बसे सोनगढ़ा, मूतेहरा, अकलघरवा, चैन बनकटवा सहित एक दर्जन आदि गांव हैं, जहां थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं. इन गांवों में थारू जाति सहित अन्य बिरादरी की लगभग 40 हजार आबादी है. देश की आजादी के बाद देश और प्रदेश ने विकास के नए नए मापदंड कायम किए. वहीं भारत नेपाल सीमा पर निवास करने वाले थारू जनजाति के लोग विकास की धारा से काफी पीछे छूट गए.
बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क सुविधा नदारद
थारू जनजाति और इन गांवों में निवास करने वाले नागरिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क के लिए जूझना पड़ रहा है. इन गांवों में यदि किसी की तबियत खराब हो जाए तो, सड़क और पुल न होने के कारण उसे चारपाई या डोली से ले जाना पड़ता है. कई बार तो मरीजों की रास्ते में मौत तक हो जाती है.
पूर्व ग्राम प्रधान कालू राम का कहना है कि सरकार हो या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास के दावे तो, बहुत बड़े-बड़े किए जाते हैं लेकिन सच्चाई कोसों दूर नजर आती है.
योगी राज में मिला आश्वासन
कालू राम का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थारू जनजाति के विकास के लिए कई घोषणाएं भी कर रखी हैं. यहां तक कि अकालगरवा गांव को गोद भी ले रखा है, लेकिन घोषणा का लाभ आज तक नहीं मिल पाया. इन गांवों के रहने वाले लोग सड़क और पुल निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. सड़क न होने से यदि कोई मरीज बीमार पड़ जाए तो, समय से इलाज और अस्पताल न पहुंच पाने के कारण मौत तक हो जाती है.
पिछले वर्ष अक्टूबर माह में डीएम ने ग्रामीणों के साथ मिल कर श्रमदान के जरिए अस्थाई सड़क का निर्माण कराया था, लेकिन बरसात के मौसम में वह सड़क बह गई और एक बार फिर लोगों के सामने गम्भीर समस्या खड़ी हो गई. सरकारी दावों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के वादों से निराश इन ग्रामीणों ने सड़क और पुलिया निर्माण का बीड़ा उठाया है.
गैसड़ी के क्षेत्रीय विधायक राकेश यादव का कहना है कि भारत नेपाल सीमा से सटा यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास के मामले में बहुत पीछे है. बिजली, सड़क, स्वस्थ्य, शिक्षा सबसे अछूता है. जिलाधिकारी के माध्यम से बिजली लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी तक बिजली व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है.
इस क्षेत्र के विकास के लिए विपक्ष में रहकर लगातार सरकार से लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन समुचित विकास नहीं हो पाया है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, मोबाइल नेटवर्क आदि सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराए.
नवंबर और दिसंबर माह में थारू जनजाति के गांवों में शादी विवाह का सीजन शुरू हो जाता है. समस्या से परेशान ग्रामीणों ने श्रमदान के जरिए पुराने जंगल के रास्तों की सफाई कर झाड़ियां काट रहे हैं, ताकि चार पहिया वाहनों के वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा सके.
पहाड़ी भांभर नाला पर विद्युत पोल रख कर पुलिया बना दिया है, जबकि सैकड़ों ग्रामीण अपने हाथों से मिट्टी पाटकर उसमें खड़ंजा लगाकर सड़क निर्माण कर रहे हैं, ताकि लोगों के आवागमन की सुविधा हो सके. सोहेलवा के जंगलों में रहकर मौत से दो-दो हाथ करने वाले थारू जनजाति के लोग आज भी, बिजली, पानी, सड़क, पुलिया के लिए पलके बिछाए बैठे हैं.
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