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स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है हजारीबाग, आजादी की लड़ाई से लेकर राष्ट्र निर्माण में निभाई थी अहम भूमिका

हजारीबाग में स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी की प्रतिमा. ( फोटो-ईटीवी भारत )