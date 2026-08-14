स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है हजारीबाग, आजादी की लड़ाई से लेकर राष्ट्र निर्माण में निभाई थी अहम भूमिका
हजारीबाग स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है. कई महान विभूतियों ने यहां से आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था.
Published : August 14, 2026 at 8:17 PM IST
हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग को स्वतंत्रता सेनानियों का शहर कहा जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी. बाबू राम नारायण सिंह, सरस्वती देवी, केदारनाथ सहाय, भैया द्वारिका नाथ सहाय, भैया राम नारायण सहाय जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी हजारीबाग की धरती में जन्मे और आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था.
हजारीबाग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख और ऐतिहासिक केंद्र रहा है. इसे 'स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि' कहा जाता है. यहां महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे महान शख्सियतों के कदम पड़े और जिनकी स्मृतियां यहां की मिट्टी में आज भी जीवित हैं.
हजारीबाग की धरती से बाबू रामनारायण सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी हुए. जिन्होंने 10 साल से अधिक समय जेल में कटा. कभी भी अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं किया. हजारीबाग के यह पहले सांसद भी थे. पंचायती राज और शक्ति का विकेंद्रीकरण की सोच बाबूराम नारायण सिंह की थी. संविधान निर्माण में इनका अहम योगदान था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग के बरही में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन्हें नमन करते हुए अपना भाषण शुरू किया था.
वहीं हजारीबाग में जन्मी महान स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी एकीकृत झारखंड-बिहार की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं. उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और हजारीबाग से नेतृत्व किया था. जिसके कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था. केदारनाथ सहाय, भैया द्वारिका नाथ सहाय, भैया राम नारायण सहाय सभी इन्हीं के परिवार से थे.
कहा जाए तो सरस्वती देवी के पूरे परिवार ने आजादी की लड़ाई में अपना अहम भूमिका निभाई थी. इसको लेकर उनके परिजन गर्व करते हैं कि वे स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज हैं. उनके परिजन बताते हैं तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है. इसे प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने अपनी शहादत दे दी. उनके परिवार के लोग हर घर तिरंगा अभियान का स्वागत कर रहे हैं.
भारत का राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता का महान प्रतीक है. यह देश के स्वाभिमान और नागरिकों के बीच एकता की भावना को मजबूत करता है. हर घर तिरंगा अभियान देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है.
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