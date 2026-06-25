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हिमाचल में परिवार सहित धरने पर क्यों बैठी स्वतंत्रता सेनानी की 90 साल की विधवा?

"हमारा पुश्तैनी कच्चा मकान काफी जर्जर हो चुका है और उसकी छत गलने के कारण गिरने की स्थिति में है. जब मकान की मरम्मत के लिए मिस्त्री लगाए गए तो गांव के ही एक परिवार ने काम रुकवा दिया. भूमि संबंधी विवाद कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन कोर्ट ने उसके पुराने मकान की मरम्मत की अनुमति दी हुई है, लेकिन बावजूद इसके दूसरा पक्ष उन्हें मकान की मरम्मत नहीं करने दे रहा है. विरोध करने पर हमें मारपीट और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं." - राम प्यारी, स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी

बिलासपुर: जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवीं की ग्राम पंचायत करलोटी से एक संवेदनशील मामला सामने आया है. एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी ने डीसी बिलासपुर के ऑफिस के बाहर धरना दिया. स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अमर नाथ डोगरा की 90 वर्षीय पत्नी राम प्यारी का आरोप है कि कुछ लोग उन्हें उनके पुश्तैनी मकान की मरम्मत नहीं करने दे रहे हैं और परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं. इसे लेकर राम प्यारी ने अपने परिवार संग डीसी बिलासपुर को शिकायत सौंपी.

बुजुर्ग महिला राम प्यारी ने शिकायत में कहा कि पहले भी उन पर हमले हुए हैं, जिनमें उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. उन्होंने बताया कि एक घटना में उनके सिर पर टांके लगे थे, जबकि दूसरी घटना में हाथ का अंगूठा टूट गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज करवाना पड़ा. राम प्यारी ने बताया कि वह अपनी पुत्रवधू और बच्चों के साथ जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं. बरसात के मौसम में मकान के गिरने का खतरा बना हुआ है. उनका कहना है कि मकान की खराब हालत के कारण सांपों का भी खतरा बना रहता है. बुजुर्ग महिला का कहना है कि वह सिर्फ कोर्ट के आदेशों के अनुरूप अपने मकान की मरम्मत करवाना चाहती हैं, ताकि परिवार सुरक्षित रह सके.

"पहले भी मकान में सांप निकलने से मेरी बच्ची की मौत हो चुकी है. अब भी मकान में सांप और बिच्छू निकल रहे हैं, जिससे हमें हमेशा खतरा बना हुआ है. हमारी मांग है कि हमारी समस्या का जल्द हल करवाया जाए." - राम प्यारी की बहू

प्रशासन से लगाई ये गुहार

90 साल की राम प्यारी ने आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष ने मकान के अपने हिस्से में निर्माण और अन्य कार्य लिए हैं, लेकिन उनके परिवार को मरम्मत कार्य करने से रोका जा रहा है. उन्होंने बताया कि पिछले तीन महीने से उनका परिवार प्रशासनिक कार्यालयों का चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है. उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट तैयार किए जाने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने प्रशासन से कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने करवाने और उन्हें अपने मकान की मरम्मत करने की अनुमति दिलाने की मांग की.

डीसी ने परिवार को दिया आश्वासन

वहीं, इस मामले को लेकर डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने पीड़िता के परिवार को मामले के जल्द समाधान का आश्वासन दिया. डीसी बिलासपुर ने आश्वासन के बाद परिवार से धरना प्रदर्शन खत्म करने का भी आग्रह भी किया. वहीं, अब पीड़ित परिवार को प्रशासन की आगामी कार्रवाई का इंतजार है.