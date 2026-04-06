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शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पोते पहुंचे धनबाद, युवाओं से देशभक्ति और इतिहास से जुड़ने की अपील

शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित आजाद धनबाद में आयोजित महर्षि दयानंद गुरुकुल के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हैं.

Chandrashekhar Azad grandson
अमित आजाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
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धनबाद: कोयलांचल में देशभक्ति से जुड़ा खास माहौल देखने को मिला, जब महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित आजाद पहुंचे. लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. उनके आगमन को लेकर इलाके में खास उत्साह नजर आया. अमित आजाद 7 अप्रैल को निरसा के बैजना स्थित महर्षि दयानंद गुरुकुल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धनबाद पहुंचे हैं. कार्यक्रम के दौरान वे युवाओं को संबोधित करेंगे. साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और स्वतंत्रता संग्राम के वीर मंगल पांडेय को श्रद्धांजलि दी जाएगी.

मीडिया से बातचीत में अमित आजाद ने कहा कि करीब चार वर्षों के बाद धनबाद आकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि देश की जनता की भावना हमेशा सर्वोपरि रही है, चाहे वह आजादी से पहले का समय हो या आज का दौर. उन्होंने यह भी कहा कि देश के क्रांतिकारियों को आज भी लोग अपने दिलों में जीवित रखे हुए हैं.

मीडियो को संबोधित करते चंद्रशेखर आजाद के पौत्र (ईटीवी भारत)

आज के समय में तकनीक का सही इस्तेमाल जरूरी: अमित आजाद

युवाओं को संदेश देते हुए अमित आजाद ने कहा कि आज के समय में तकनीक का सही इस्तेमाल जरूरी है. उन्होंने मोबाइल और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बचते हुए देश के इतिहास और क्रांतिकारियों को जानने और समझने की अपील की. अमित आजाद ने बताया कि आजादी की लड़ाई में लाखों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता.

उन्होंने अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि हाल ही में उन्होंने देशभर में लगभग 1 लाख 60 हजार किलोमीटर की यात्रा पूरी की है. इस दौरान वे महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक गए और बच्चों को देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जागरूक किया. उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नायकों को जाना जाता है, लेकिन हर भारतीय को सभी क्रांतिकारियों के योगदान से परिचित होना चाहिए.

अमित आजाद ने कहा कि आज के युवाओं को क्रांतिकारियों के आदर्शों को अपनाने की जरूरत है. उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था और भारत माता ही सब कुछ थी. युवाओं को भी इसी भावना के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए.

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