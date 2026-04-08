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बिहार में 'फ्री की रेवड़ियां' बनी जी का जंजाल, विकास योजनाओं पर पड़ेगा असर!

बिहार में भी महिलाओं को ₹10000 की राशि दी गई है. 125 यूनिट फ्री बिजली और सब्सिडी पर हजारों करोड़ की राशि खर्च की जा रही है. चुनावी घोषणा की ही बात करें तो यह 40000 करोड़ का अभी तक असर पड़ा है. ऐसे में आने वाले समय में यह राशि और बढ़ेगी. कई राज्यों में विकास योजनाओं और वेतन पेंशन तक पर सरकार की चुनावी घोषणा का असर दिख रहा है, बिहार भी इसमें अछूता नहीं है. वे कहते हैं कि इसका बड़ा कारण यह है कि एक तो सरकार चुनावी घोषणा पर खर्च कर रही है दूसरी तरफ जो राजस्व की उगाही होनी नहीं हो पा रही है.

प्रो. नवल किशोर चौधरी का कहना है कि जो रिपोर्ट आ रही है, उसके अनुसार कर्नाटक पर 50000 करोड़, तेलंगाना पर 95000 करोड़, आंध्र प्रदेश पर 80 हजार करोड़, मध्य प्रदेश पर 50000 करोड़, राजस्थान पर 70000 करोड़, झारखंड पर 40000 करोड़, पंजाब पर 40000 करोड़, महाराष्ट्र पर 70000 करोड़, हरियाणा पर 25000 करोड़ और बिहार पर 40000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा है.

बिहार पर भी बढ़ा बोझ: देश के कई राज्यों में चुनाव के समय से महिलाओं और मुफ्त की योजनाओं को लेकर बड़ी राशि खर्च की जा रही है और उसका असर सरकार के बजट पर दिखने लगा है. अर्थशास्त्री प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और अपने राज बिहार में बड़ी राशि चुनावी घोषणा को पूरा करने पर खर्च की जा रही है.

वित्तीय वर्ष 2026- 27 का बजट 3 लाख 47 लाख हजार के करीब है. इसमें नॉन प्लान में वेतन, पेंशन और इंटरेस्ट सहित जरूरी खर्च सरकार को करना मजबूरी है. वहीं प्लान में जो राशि रखी गई है. मुफ्त की योजनाओं के कारण उस पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष में सरकार पर बोझ और अधिक बढ़ेगा. विशेषज्ञों की मानें तो इससे निपटने के लिए सरकार को अधिक कर्ज लेना पड़ेगा और केंद्र सरकार से भी अधिक ग्रांट की जरूरत होगी.

पटना: चुनाव में बिहार सहित कई राज्यों में बांटी जा रही ' फ्री रेवड़ियां ' के कारण मुश्किलें बढ़ने लगी है. सरकार का राजस्व लक्ष्य से कम रह जा रहा है, इसके सरकार की चुनौती और बढ़ रही है. बिहार सरकार ने महिलाओं को जो कैश ट्रांसफर किया और सब्सिडी पर जो राशि खर्च कर रही है. उससे करीब 40000 करोड़ का सीधा असर पड़ा है.

जीएसटी और गैर जीएसटी लक्ष्य से कम: बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 46500 करोड़ का जीएसटी और गैर जीएसटी संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया था. पिछले साल से अधिक जीएसटी और गैर जीएसटी की वसूली जरूर हुई है लेकिन लक्ष्य से कम है. 2025 -26 में 43324.79 करोड़ जीएसटी और गैर जीएसटी संग्रह हुआ है.

पेट्रोलियम से भी कम राजस्व: बिहार सरकार को पेट्रोलियम से भी इस साल कम आमदनी हुई है. 2025 -26 में 10037.38 करोड़ आमदनी हुई है, जो 2024 -25 में मिले 10517.16 करोड़ से काफी कम है. इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 1514.4 एक करोड़ से घटकर 983.81 करोड़ रुपये हो गया है. यह इसलिए हुआ है, क्योंकि डीजल की खपत कम हुई है. साथ ही सरकार ने मुफ्त बिजली दी है, उससे बिजली की खपत बढ़ी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सरकार को नहीं मिल रही है.

मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार (सौ. जेडीयू एक्स हैंडल)

बालू घाट के लाइसेंस सरेंडर से भी नुकसान: बालू खनन से सरकार को अच्छी खासी राजस्व प्राप्त होती है लेकिन कई कंपनियों की ओर से लाइसेंस सरेंडर करने के कारण सरकार को नुकसान इस बार हुआ है. इस बार 78 घाट के लाइसेंस सरेंडर करने से सरकार को करीब 600 करोड़ का राजस्व का नुकसान पहुंचा है. अन्य क्षेत्रों में मिलने वाले राजस्व में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है.

मुफ्त की योजनाओं का सीधा असर: वहीं, ए एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर विद्यार्थी विकास का कहना है कि चुनावी घोषणा का असर तब पड़ेगा, जब नॉन प्लान में पर्याप्त राशि की व्यवस्था नहीं की जाएगी. जैसे कि 2024 -25 में बिहार के 'नॉन प्लान' में जो राशि रखी गई थी, उसमें केवल 10000 करोड़ की राशि की बढ़ोतरी 2026-27 के बजट में किया गया, जबकि खर्चा 30000 से 40000 करोड़ के आसपास हो रहा है. ऐसे में इसका असर कहीं ना कहीं नॉन प्लान के बजट पर पड़ेगा. जो विकास की योजनाएं हैं, उन सब पर असर पड़ना तय है.

"कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की गई. अब वहां उसका बोझ साफ दिख रहा है. जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार 25000 करोड़ से लेकर 95000 करोड़ तक का बोझ राज्यों पर पड़ रहा है. इससे निपटने के लिए राजस्व बढ़ाने के साथ केंद्र सरकार से अधिक से अधिक ग्रांट भी लेना होगा नहीं तो कर्ज और बढ़ेगा."- डॉ. विद्यार्थी विकास, प्रोफेसर, एएन सिन्हा शोध संस्थान

नीतीश कुमार (सौ. जेडीयू एक्स हैंडल)

राज्यों पर बढ़ रहा है कर्ज का बोझ: विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि मुफ्त की योजनाओं के कारण राज्यों पर जीडीपी के मुकाबले कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है. राज्यों के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखें तो बिहार पर 36 से 37% जीडीपी का कर्ज हो गया है. वहीं हिमाचल जैसे राज्यों पर तो 44% से अधिक कर्ज हो गया है. पड़ोसी राज्य झारखंड पर भी 28% से अधिक कर्ज हो गया है. अन्य राज्यों की स्थिति भी जहां मुफ्त की योजनाएं लागू की गई है, 30% से अधिक है.

बड़ी राशि के भुगतान पर अब तक रोक: बिहार में पिछले महीने मार्च में वित्त विभाग ने जिस प्रकार से बड़ी राशि के भुगतान पर रोक लगा दी थी और उसके कारण अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है. अभी भी बड़ी राशि का भुगतान नहीं हो रहा है. विशेषज्ञ भी मानते हैं जिस प्रकार से बिहार पर बोझ मुफ्त की योजनाओं का पड़ रहा है, यदि राजस्व नहीं बढ़ा और केंद्र सरकार से अधिक ग्रांट नहीं मिला तो कर्ज और बढ़ेगा सरकार के लिए इससे निपटना एक बड़ा चैलेंज होगा.

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