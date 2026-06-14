मनेंद्रगढ़ में रविवार मतलब जुंबा-फिटनेस का दिन, चैनपुर बटालियन की पहल का असर, मुफ्त क्लास में पहुंच रहे हर वर्ग के लोग
संगीत, डांस और व्यायाम का संगम बना सुरभि पार्क, AIG संजय शर्मा की पहल, छोटे शहर में भी महानगरों जैसी फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 14, 2026 at 1:25 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में रविवार का दिन फिटनेस और जुंबा के नाम से फेमस हो रहा है. सुरभि पार्क में हर रविवार सुबह लगने वाली एरोबिक जुम्बा फिटनेस क्लास अब शहरवासियों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता का नया संदेश दे रही है. पिछले पांच महीने से लगातार चल रही इस निःशुल्क फिटनेस क्लास ने लोगों को स्वस्थ और तनावमुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया है.
चैनपुर बटालियन की पहल
मुफ्त जुंबा फिटनेस क्लास की सराहनीय पहल चैनपुर बटालियन के एआईजी संजय शर्मा की ओर से शुरू की गई थी जो अब पूरे शहवासियों को जागरूक कर रही है. संगीत की धुन, डांस के स्टेप और व्यायाम के मेल से तैयार यह फिटनेस पहल छोटे शहर में भी महानगरों जैसी फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा दे रही है. सुरभि पार्क में मुफ्त क्लास होने के चलते लोग भी और जागरूक हो रहे हैं.
हर वर्ग के लोग पहुंचते हैं
हर रविवार सुबह एक घंटे तक चलने वाली इस क्लास में युवा, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं. अलग-अलग राज्यों के लोकगीतों और आधुनिक गानों की धुन पर किए जाने वाले एरोबिक और जुंबा अभ्यास को लोग मनोरंजन के साथ स्वास्थ्य लाभ का बेहतर माध्यम मान रहे हैं. नियमित रूप से शामिल होने वाले प्रतिभागियों का कहना है कि इस पहल से उनकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आया है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लोग उत्साह के साथ इस क्लास में भाग ले रहे हैं.
फिटने का सबसे अच्छा माध्यम है जुंबा
एआईजी संजय शर्मा ने बताया कि जुम्बा एक मजेदार और हाई एनर्जी डांस फिटनेस वर्कआउट है, जो शरीर में लचीलापन बढ़ाने के साथ ताकत विकसित करता है और वजन नियंत्रित करने में भी मददगार होता है. उनका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति प्रेरित करना और समाज में फिटनेस के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार करना है.
संगीत के साथ किए गयए कोई भी अभ्यास के कई फायदे हैं. एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जो प्रसन्न रखता है. 40 मिनट भी करने से 500 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं- संजय शर्मा, AIG, चैनपुर बटालियन
मनेन्द्रगढ़ में शुरू हुई यह पहल अब लोगों के लिए प्रेरणा बनती जा रही है. लगातार बढ़ती प्रतिभागियों की संख्या इस बात का प्रमाण है कि शहरवासी स्वास्थ्य को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और बढ़ते मानसिक तनाव के दौर में सुरभि पार्क हर रविवार स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र के रूप में नजर आता है.