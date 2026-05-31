ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में निशुल्क योग एवं चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने भी योगाभ्यास कर दिया संदेश

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के मनेंद्रगढ़ में योग एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है. स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने और आमजन को योग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सरस्वती शिशु मंदिर इसकी शुरुआत हुई जहां मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने स्वयं योगाभ्यास कर नागरिकों को नियमित योग अपनाने के लिए प्रेरित किया.

योग प्रशिक्षक ने कराया प्राणायाम

शिविर में पूर्व योग आयोग अध्यक्ष की भी उपस्थिति रही. वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक संजय अग्रवाल ने कई योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया. उन्होंने योग के वैज्ञानिक महत्व, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभावों की जानकारी दी. साथ ही दैनिक जीवन में योग को अपनाने के लाभों को बताया.

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने भी योगाभ्यास कर दिया संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

योग बीमारी से बचने का प्रभावी माध्यम

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती जीवनशैली संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए योग सबसे प्रभावी और सरल माध्यम है. योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक तनाव को दूर कर व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज विश्वभर में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं.

शिविर में उपस्थित लोगों ने योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया और निरोगी काया, स्वस्थ शरीर और संतुलित जीवनशैली के लिए नियमित योग करने का संकल्प लिया. कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा परामर्श की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं, जिससे बड़ी संख्या में नागरिकों ने लाभ उठाया. कार्यक्रम में 18वीं बटालियन के कमांडेंट संजय शर्मा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समेत कई नागरिक उपस्थित रहे.