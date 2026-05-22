गर्मी से बचाने के लिए जंतर मंतर में पर्यटकों को दिए छाते, हवा महल में फव्वारों से 'ठंडक की बूंदे'
पर्यटकों को गर्मी से बचाने के लिए करीब 100 छातों की व्यवस्था की गई है. पर्यटक इसे निशुल्क ले सकते हैं.
Published : May 22, 2026 at 5:34 PM IST
जयपुर: प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. भीषण गर्मी में लोगों का हाल खराब हो रहा है. ऐसे में पुरातत्व विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए एक नई पहल की शुरुआत की है. जयपुर के जंतर मंतर में आने वाले पर्यटकों को गर्मी से बचाने के लिए छाते दिए जा रहे हैं. ताकि तेज धूप से बचाव हो सके. यह सुविधा सैलानियों के लिए निशुल्क है. इस नई पहल की सैलानियों ने तारीफ की है. वहीं हवा महल में भी सैलानियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगर निगम के सहयोग से पानी का छिड़काव करवाया गया है. स्मारक के अंदर समय-समय पर पानी का फव्वारा भी चलाया जा रहा है.
जंतर मंतर अधीक्षक प्रतिभा यादव ने बताया कि इन दिनों तेज गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है. जंतर मंतर में रोजाना करीब 1500 पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं. पर्यटकों को गर्मी से बचाने के लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से जंतर मंतर आने वाले पर्यटकों को निशुल्क छाते दिए जा रहे है, ताकि धूप से बचाव हो सके. जंतर मंतर स्मारक में पर्यटकों को गर्मी से बचाने के लिए करीब 100 छातों की व्यवस्था की गई है. छातों पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का लोगो भी छपवाया गया है.
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उन्होंने बताया कि जंतर मंतर घूमने आने वाले सैलानी प्रवेश द्वार पर छाता ले सकते हैं. विजिट पूरा होने के बाद निकास द्वार पर छाता जमा करवाना पड़ता है. यह पहल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को गर्मी में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनके भ्रमण के अनुभव को अच्छा और आरामदायक बनाने के लिए की गई है. तेज गर्मी में सैलानियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. ठंडे पानी के लिए तीन वाटर कूलर लगे हुए हैं. चार जगहों पर कैनोपी लगाई गई है, जहां पर पर्यटक छाया में बैठ सकते हैं.
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हवा महल में गर्मी से राहत दिलाने के लिए पानी का छिड़काव: हवामहल अधीक्षक सरोजनी चंचलानी ने बताया कि पर्यटकों को तेज गर्मी से राहत दिलाने के लिए हवा महल स्मारक में पानी का छिड़काव करवाया गया है. हवा महल प्रशासन की ओर से नगर निगम के सहयोग से स्मारक में पानी का छिड़काव करवाया गया है. स्मारक के अंदर भी समय-समय पर पानी का फव्वारा चलाया जा रहा है.