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गर्मी से बचाने के लिए जंतर मंतर में पर्यटकों को दिए छाते, हवा महल में फव्वारों से 'ठंडक की बूंदे'

पर्यटकों को दी निशुल्क छाते की व्यवस्था ( ETV Bharat Jaipur )