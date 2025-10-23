ETV Bharat / state

उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, अग्निवीर भर्ती के लिए सरकार देगी हर जिले में फ्री ट्रेनिंग

देहरादून: उत्तराखंड सरकार खेल एवं युवा कल्याण विभाग के माध्यम से सभी जिलों में अग्निवीर भर्ती के लिए निशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए SOP जारी की गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवक-युवतियों को भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण देगा, जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में अग्निवीरों की भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा.

13 जनपदों में जल्द दिया जाएगा प्रशिक्षण: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों खेल एवं युवा कल्याण विभाग को प्रदेश के युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए थे. ताकि वो उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा के अनुसार सेना में अपना करियर बना सके. इसी क्रम में विभाग ने युवाओं को अग्निवीर भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी पूरी कर ली है. जल्द ही 13 जिलों में अग्निवीरों की भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा.

जानिए अग्निवीर भर्ती के लिए पात्रता