पूर्व सैनिकों में देश सेवा का जज्बा कायम, गरीब बच्चों को देते हैं नि:शुल्क ट्रेनिंग, 400 छात्र हुए सेलेक्ट

रायपुर में पूर्व सैनिक नई पीढ़ी को फोर्स में जाने के लिए निशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं.ट्रेनिंग लेकर 400 बच्चे फोर्स ज्वाइन कर चुके हैं.

Free training to join force
पूर्व सैनिकों में देश सेवा का जज्बा कायम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 29, 2025 at 2:04 PM IST

6 Min Read
रितेश कुमार तंबोली,रायपुर

रायपुर : फोर्स में जाना हर युवा का सपना होता है. होश संभालते ही ज्यादातर युवा खुद को सेना या पुलिस की वर्दी में देखना चाहते हैं. सेना के अलग-अलग विंग में जाने के लिए युवा जी तोड़ मेहनत करते हैं. कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी कई युवाओं का सेना ज्वाइन करने का सपना अधूरा रह जाता है.इसमें सबसे बड़ी बाधा अधूरी जानकारी होती है. ऐसे युवाओं के लिए सेना से रिटायर्ड सैनिकों ने अपना ट्रेनिंग सेंटर खोला है,जो नि:शुल्क ट्रेनिंग देकर युवाओं को सेना में जाने के लिए मदद कर रहा है.

तीन पूर्व सैनिकों ने फोर्स के लिए तैयार की नई पीढ़ी

रायपुर के बोरियाखुर्द के शाश्वत नगर में 3 पूर्व सैनिकों ने गरीब और स्लम एरिया के बच्चों को नि:शुल्क आर्मी और पुलिस में भर्ती के लिए तैयार करना शुरु किया है. तीनों सैनिकों का लक्ष्य है कि देश सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के युवा भर्ती हो सकें. पूर्व सैनिकों का कहना है कि सेना से रिटायर होने के बाद कंधों से बंदूक हट गई है,ऐसे में हम यहां के बच्चों को ट्रेनिंग देकर उन्हें देश सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के बच्चे भी देश की सेवा कर प्रदेश का नाम रोशन करें. अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूरे छत्तीसगढ़ में 17 जगह पर इस तरह की नि:शुल्क आर्मी और पुलिस की ट्रेनिंग बच्चों को दे रहा है.

पूर्व सैनिकों में देश सेवा का जज्बा कायम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युवाओं को मिल रहा सही मार्गदर्शन

आर्मी के लिए ट्रेनिंग कर रही डॉली साहू ने बताया कि वो यहां पर आर्मी से संबंधित सभी तरह की एक्टिविटी कर रही हैं. डॉली यहां ट्रेनिंग लेने के लिए पिछले 3 साल से आ रही हैं. यहां के पूर्व सैनिक उन्हें मार्गदर्शन देते हैं. पहले कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन अब सेना से रिटायर होकर आए सैनिक से ही ट्रेनिंग मिल रही है. डॉली बताती हैं कि सर हमें फ्री में गाइड कर रहे हैं. आर्मी की ट्रेनिंग के लिए हमें दो घंटा मेहनत करनी पड़ती है. फिजिकल के दौरान 3 किलोमीटर रनिंग के साथ ही हाई जंप, लॉन्ग जंप जैसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं.

Free training to join force
फोर्स में जाने का सपना मन में संजोया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस और अग्निवीर जैसे जगह पर भर्ती के लिए हमें गाइड किया जाता है. सेना और पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल के साथ ही रिटन एग्जाम के लिए भी तैयार किया जाता है - डॉली साहू, स्टूडेंट

Free training to join force
पूर्व सैनिक सेवा परिषद की देशभक्ति कायम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आर्मी के लिए ट्रेनिंग करने पहुंचे चंदन ध्रुव ने बताया कि आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 50 गर्ल्स और ब्वॉयज आते हैं. हम जितने भी लोग आते हैं सेना, पुलिस और अग्निवीर में भर्ती के लिए प्रशिक्षण लेते हैं. यहां अलग-अलग एक्टिविटी की जानकारी दी जाती है. किस फील्ड में कौन जाना चाहता है, उस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग के पार्ट बताए जाते हैं.

हम लोगों को इस ट्रेनिंग में गोला फेंक, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं. मेरे परिवार के लोग भी सेना में नौकरी करते हैं, इसलिए मैं भी सेना में जाना चाहता हूं, ताकि मैं देश की सेवा कर सकूं- चंदन ध्रुव, स्टूडेंट

Free training to join force
निशुल्क आर्मी की ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फोर्स में जाने के लिए हर किस्म की तैयारी

ट्रेनिंग लेने पहुंचे ओंकार साहू ने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर में मैं पिछले 2 साल से आ रहा हूं. यहां पर पुलिस, आर्मी, अग्निवीर जैसे जगह पर जाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. कई लोगों को लॉन्ग जंप आसान लगता है,लेकिन कई लोगों के लिए काफी मुश्किल और कठिन होता है.

Free training to join force
फिजिकल टेस्ट निकालना सबसे बड़ी चुनौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं आर्मी ट्रेनिंग के लिए पहुंची सोनम साहू ने बताया कि यहां पर हम सुबह साढ़े पांच बजे से आते हैं और 7:30 बजे तक हमारी ट्रेनिंग होती है. जिसमें हमें रनिंग के अलावा दूसरे फिजिकल एक्टिविटी की जानकारी दी जाती है.

Free training to join force
फोर्स में जाने के लिए छात्रों में उत्सुकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह की ट्रेनिंग हम आर्मी और पुलिस में जाने के लिए कर रहे हैं. मैं छोटी थी, उस समय मेरे मन में आया कि मैं भी देश की सेवा कर सकूं. इसलिए पुलिस और आर्मी में जाने की सोच रखती हूं- सोनम साहू, स्टूडेंट

Free training to join force
पूर्व सैनिक डीपी पटेल करवाते हैं तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ट्रेनिंग के साथ आध्यात्म का भी ज्ञान

योग टीचर अजय सोनी ने बताया कि आर्मी के ट्रेनिंग वाली जगह पर बच्चे मेहनत करते हैं. उन बच्चों को मैं प्रत्येक रविवार को योग की नि:शुल्क ट्रेनिंग देता हूं. योग, अध्यात्म और मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है. ऐसे में योग को बच्चे बूढ़े सभी अपने जीवन में अपनाएं.

Free training to join force
शरीर की थकान को योग से करते हैं दूर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ट्रेनिंग के लिए आने वाले बच्चों को आसन, प्राणायाम और आखिरी में मेडिटेशन बताया जाता है - अजय सोनी, योग टीचर

Free training to join force
सुबह साढ़े पांच बजे आ जाते हैं स्टूडेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सेना से रिटायरमेंट के बाद युवाओं को भेजने की सोच


पूर्व सैनिक डीपी पटेल ने बताया कि वो बच्चों को पिछले 4 साल से फोर्स में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि बच्चों को इस तरह की निशुल्क ट्रेनिंग देने के पीछे उनका मकसद ये है कि फौज में 30 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ तो कंधों से बंदूक हट गई. ऐसे में मन में विचार आया कि हम देश की सेवा अब कैसे करें ? यही सोच कर हमने छत्तीसगढ़ के गरीब बच्चों को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम शुरु किया.

Free training to join force
बच्चों को निशुल्क करवाते हैं ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले 5 साल से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद निशुल्क ट्रेनिंग दे रही है. ट्रेनिंग के माध्यम से लगभग 400 से अधिक बच्चे आर्मी, पुलिस और अग्निवीर में जा चुके हैं- डीपी पटेल, पूर्व सैनिक

Free training to join force
सेंटर में ट्रेनिंग करने के बाद कई बच्चों का चयन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूर्व सैनिक डीपी पटेल ने बताया कि हम और हमारे ट्रेनिंग ले रहे बच्चे कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत करके इसे पूरा भी कर रहे हैं. पिछले 5 साल में लगभग 400 बच्चे आर्मी और पुलिस की नौकरी में पहुंचकर देश सेवा में जुट गए हैं. कड़कड़ाती ठंड के बावजूद आर्मी और पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करने का जज्बा इन बच्चों में दिख रहा है.

