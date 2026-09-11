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बस्तर की 'आत्मनिर्भर तस्वीर', हुनर बन रहा महिलाओं की ताकत, दंतेवाड़ा के गांवों में मिल रही ट्रेनिंग से बदली जिंदगी

जन शिक्षण संस्थान की पहल से 600 से अधिक महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर, 80 दिन की निशुल्क ट्रेनिंग के बाद खुद बन रहीं रोजगार देने वाली

WOMEN EMPLOYMENT TRAINING DANTEWADA
दंतेवाड़ा के गांवों में मिल रही ट्रेनिंग से बदली जिंदगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2026 at 1:07 PM IST

5 Min Read
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दंतेवाड़ा: अंदरूनी इलाकों में बैठी महिलाएं भी हाथों में हुनर लेकर बदलते बस्तर में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं. कभी रोजगार के अवसरों के लिए तरसने वाले दंतेवाड़ा जिले में अब ग्रामीण महिलाएं कई तरह के कौशल प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं. जन शिक्षण संस्थान (JSS) के माध्यम से महिलाओं को उनके गांव के पास ही सिलाई, बुनाई और कढ़ाई जैसे हुनर सिखाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनके परिवारों की आमदनी बढ़ रही है, बल्कि समाज में उनका आत्मविश्वास भी मजबूत हो रहा है.

खास बात यह है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कई महिलाएं स्वयं अपना काम शुरू करने के साथ दूसरी महिलाओं को भी रोजगार और प्रशिक्षण से जोड़ रही हैं. महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की यह पहल बस्तर की बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है. इसका उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि महिलाओं के हुनर को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है. इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के साथ महिलाओं में आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ रही है. देखिए खास रिपोर्ट-

बस्तर की 'आत्मनिर्भर तस्वीर', हुनर बन रहा महिलाओं की ताकत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव में ही मिल रहा हुनर को रोजगार का रास्ता

दंतेवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण जिले में हर महिला के लिए शहर जाकर रोजगार या प्रशिक्षण प्राप्त करना आसान नहीं है. ऐसे में जन शिक्षण संस्थान की ओर से अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

सिलाई-बुनाई और कढ़ाई जैसे पारंपरिक हुनर को आधुनिक प्रशिक्षण से जोड़कर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है. प्रशिक्षण के बाद महिलाएं घर से ही सिलाई का काम, कपड़े तैयार करने, कढ़ाई और अन्य गतिविधियों के माध्यम से आय अर्जित कर सकती हैं.

मैं यहां ट्रेनिंग लेने आई हूं, कई तरह की सिलाई जैसे ब्लाउज बनाना, पटियाला सूट सिलना सीखा है- लाभार्थी महिला

80 दिन की ट्रेनिंग, फिर खुद रोजगार की राह

संस्था की डायरेक्टर कामिनी पटनायक ने बताया कि दंतेवाड़ा जिले में अब तक 600 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है. अलग-अलग संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को करीब 80 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है.

ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को उनके रुचि और स्थानीय जरूरत के अनुसार कौशल विकसित करने का अवसर दिया जाता है.- कामिनी पटनायक, संस्था की डायरेक्टर

मैं यहां ट्रेनिंग लेने के बाद गांव में दूसरी महिलाओं को भी बताई और कई लोगों को सीखा भी रही हूं.- लाभार्थी महिला

आर्थिक स्थिति के साथ सम्मान भी मजबूत

आर्थिक आत्मनिर्भरता का सीधा असर महिलाओं के जीवन और उनके परिवारों पर दिखाई देता है. जब महिला अपने हुनर से आमदनी अर्जित करती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. बच्चों की शिक्षा, घरेलू जरूरतों और अन्य खर्चों में सहयोग करने के साथ महिलाओं के भीतर आत्मसम्मान की भावना भी मजबूत होती है.

ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की पहल महिलाओं को केवल कमाने का अवसर ही नहीं देती, बल्कि उन्हें समाज में अपनी अलग पहचान बनाने का मौका भी देती है. अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार की जिम्मेदारियों में योगदान देने के साथ अपने निर्णय खुद लेने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.

जन शिक्षण संस्थान क्या है?

जन शिक्षण संस्थान योजना का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से 15 से 45 वर्ष के युवक-युवतियों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है. योजना के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं के साथ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित समूहों तक कौशल प्रशिक्षण का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जाता है.

जन शिक्षण संस्थान की शुरुआत श्रमिक विद्यापीठ के रूप में की गई थी. योजना के माध्यम से पंजीकृत संस्थाओं के सहयोग से लाभार्थियों के घर और समुदाय के करीब कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.

बढ़ रहा महिलाओं का आत्मविश्वास

बस्तर में बदलाव की कहानी केवल सड़कों, भवनों और दूसरी आधारभूत सुविधाओं तक सीमित नहीं है. असली बदलाव तब दिखाई देता है, जब दूरस्थ गांव की महिला अपने हुनर को रोजगार में बदलकर आर्थिक रूप से मजबूत होती है और दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है. दंतेवाड़ा में 600 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की पहल इसी बदलाव की तस्वीर पेश करती है.

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