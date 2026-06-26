कानपुर में जरूरतमंद बच्चों को क्रिकेट की फ्री ट्रेनिंग, इस दिन से होंगे चयन
9वें बैच का प्रशिक्षण 6 जुलाई से शुरू होगा. इसके लिए चयन ट्रायल 1 जुलाई 2026 से आयोजित किए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 10:09 AM IST|
Updated : June 26, 2026 at 10:21 AM IST
कानपुर: भले ही अभी शहर के युवाओं को क्रिकेट की नर्सरी में दाखिला लेने और जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में रुपए खर्च करने पड़ते हों. पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. अब गरीबों के बच्चे बिना फीस के ही क्रिकेटर बन सकेंगे.
शहर के द स्पोर्ट्स हब में पहली बार 44 सीटों पर क्रिकेटर्स को तैयार किया जाएगा. उन्हें तीन महीने तक निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा. ऐसा द स्पोर्ट्स हब की ओर से पहली बार होगा.
दरअसल, नगर निगम और कानपुर स्मार्ट सिटी के सहयोग से आर्यनगर स्थित द स्पोर्ट्स हब (THS) में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए संचालित 'स्पोर्ट्स प्रमोशन स्कॉलरशिप/सब्सिडी योजना' के तहत बच्चों को 10 प्रकार के खेलों में प्रशिक्षण दिया जाता है.
अब इसके 9वें बैच का प्रशिक्षण 6 जुलाई से शुरू होगा. इसके लिए चयन ट्रायल 1 जुलाई 2026 से आयोजित किए जाएंगे. वहीं, कुल 10 खेलों में 304 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. टीएसएच में यह जानकारी नगर निगम के अतिरिक्त नगर आयुक्त द्वितीय जगदीश यादव ने दी.
उन्होंने बताया पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की खेलो इंडिया की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण खेल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है. कहा कि चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया गया है, ताकि वास्तविक जरूरतमंद और प्रतिभावान खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सके.
खिलाड़ियों के घरों का भौतिक सत्यापन भी होगा: आयोजकों ने बताया योजना के तहत आवेदन प्राप्त होने के बाद पात्र खिलाड़ियों के घरों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके योजना का लाभ वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचे.
किसी पात्र खिलाड़ी का अधिकार प्रभावित न हो. चयन प्रक्रिया की निगरानी के लिए 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और खेल विशेषज्ञ शामिल हैं.
कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रतिनिधि मुकेश कुमार वर्मा ने बताया टीएसएच में खिलाड़ियों को आधुनिक खेल अवसंरचना, फिटनेस मॉनिटरिंग, डाइट गाइडेंस और प्रोफेशनल कोचिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है.
यही कारण है कि यहां प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ी लगातार जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बना रहे हैं. उन्होंने बताया टीएसएच का एक खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुका है, जो इस योजना की सफलता का प्रमाण है.
8 बैच में दो हजार से अधिक खिलाड़ी ले चुके प्रशिक्षण: टीएसएच में अब तक 8 बैच में कुल 2016 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इन खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में तीन स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में 52 स्वर्ण, 41 रजत और 38 कांस्य पदक जीतकर संस्थान की गुणवत्ता को साबित किया है.
लगातार मिल रही इन सफलताओं ने टीएसएच को शहर में प्रतिभा संवर्धन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है. इस दौरान उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव पाठक, डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर एवं उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव डॉ. देवेश दुबे, ट्रांस स्टेडिया के प्रतिनिधि पीके श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे.
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