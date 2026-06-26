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कानपुर में जरूरतमंद बच्चों को क्रिकेट की फ्री ट्रेनिंग, इस दिन से होंगे चयन

कानपुर में द स्पोर्ट्स हब और नगर निगम की पहल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: भले ही अभी शहर के युवाओं को क्रिकेट की नर्सरी में दाखिला लेने और जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में रुपए खर्च करने पड़ते हों. पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. अब गरीबों के बच्चे बिना फीस के ही क्रिकेटर बन सकेंगे.

शहर के द स्पोर्ट्स हब में पहली बार 44 सीटों पर क्रिकेटर्स को तैयार किया जाएगा. उन्हें तीन महीने तक निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा. ऐसा द स्पोर्ट्स हब की ओर से पहली बार होगा.

दरअसल, नगर निगम और कानपुर स्मार्ट सिटी के सहयोग से आर्यनगर स्थित द स्पोर्ट्स हब (THS) में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए संचालित 'स्पोर्ट्स प्रमोशन स्कॉलरशिप/सब्सिडी योजना' के तहत बच्चों को 10 प्रकार के खेलों में प्रशिक्षण दिया जाता है.

अब इसके 9वें बैच का प्रशिक्षण 6 जुलाई से शुरू होगा. इसके लिए चयन ट्रायल 1 जुलाई 2026 से आयोजित किए जाएंगे. वहीं, कुल 10 खेलों में 304 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. टीएसएच में यह जानकारी नगर निगम के अतिरिक्त नगर आयुक्त द्वितीय जगदीश यादव ने दी.

उन्होंने बताया पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की खेलो इंडिया की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण खेल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है. कहा कि चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया गया है, ताकि वास्तविक जरूरतमंद और प्रतिभावान खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सके.

खिलाड़ियों के घरों का भौतिक सत्यापन भी होगा: आयोजकों ने बताया योजना के तहत आवेदन प्राप्त होने के बाद पात्र खिलाड़ियों के घरों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके योजना का लाभ वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचे.