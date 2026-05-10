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खगड़िया में 29 फ्री कोर्स से 1000 युवाओं को मिलेगा हुनर, मुफ्त ट्रेनिंग के साथ बैंकिंग सपोर्ट.. जानें कैसे करें अप्लाई

खगड़िया में 1000 युवाओं व महिलाओं को 29 कोर्स में मुफ्त ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. ट्रेनिंग के बाद बैंकिंग सहायता.

Free Training in Khagaria
खगड़िया में मुफ्त ट्रेनिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 10, 2026 at 1:50 PM IST

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खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले में यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है. संस्थान का लक्ष्य जिले के 1000 युवाओं और महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

नए कोर्स और महिलाओं पर फोकस: इस बार कई नए कोर्स जोड़े गए हैं, जिनमें कृषि आधारित उद्यम और फूड स्टॉल संबंधी प्रशिक्षण प्रमुख हैं. विशेष रूप से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए चूड़ी व आभूषण निर्माण जैसे कोर्स शुरू किए गए हैं. प्रशिक्षण 13 से 31 दिनों तक का होगा.

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण (ETV Bharat)

पहले आओ पहले पाओ का नियम: चयन की प्रक्रिया पूरी तरह “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर होगी. सीटें सीमित होने के कारण समय रहते आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. संस्थान का उद्देश्य केवल ट्रेनिंग देना नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.

मुफ्त ट्रेनिंग के साथ बैंकिंग सपोर्ट: आरसेटी में सभी प्रशिक्षण पूरी तरह निशुल्क होंगे. आवासीय और डे-ट्रेनिंग दोनों सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. ट्रेनिंग पूरा होने के बाद युवाओं को बैंक से लोन दिलाने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी.

29 कोर्स में होगी ट्रेनिंग: आरसेटी के निदेशक प्रकाश कुमार ने बताया कि इस साल 29 अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे. इनमें मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर अकाउंटेंसी, डेयरी फार्मिंग, अगरबत्ती निर्माण, चाइनीज फूड स्टॉल, चूड़ी निर्माण और आभूषण निर्माण जैसे कोर्स शामिल हैं. हर महीने दो से तीन नए बैच शुरू किए जाएंगे.

"हर महीने दो से तीन नए बैच शुरू किए जाएंगे. प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 दिनों से लेकर 31 दिनों तक के होंगे, ताकि अलग-अलग क्षेत्र के युवाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण मिल सके."-प्रकाश कुमार, निदेशक, यूनियन आरसेटी खगड़िया

Free Training in Khagaria
1000 युवाओं को मिलेगा हुनर (ETV Bharat)

स्टार्टअप की मॉनिटरिंग भी: प्रशिक्षण के बाद केवल प्रमाणपत्र देने तक सीमित नहीं रहेगा. संस्थान प्रशिक्षित युवाओं के स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों की लगातार मॉनिटरिंग भी करेगा, ताकि वे सफलतापूर्वक अपना कारोबार चला सकें.

आवेदन के लिए जरूरी योग्यता: आवेदन के लिए अभ्यर्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी दस्तावेज हैं. सामान्य कोर्स के लिए पढ़ना-लिखना आना चाहिए, जबकि कुछ कोर्स में इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है.

कैसे करें आवेदन: इच्छुक युवा व महिलाएं सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आरसेटी कार्यालय पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं. निदेशक ने कहा कि इस योजना से खगड़िया के युवा स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

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