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रांची में डूरंड कप का जुनून! फ्री टिकट का वितरण शुरू, 26 जुलाई से फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज

रांची: एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप 2026 को लेकर राजधानी रांची में उत्साह चरम पर है. बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने वाले मुकाबलों के लिए बुधवार 22 जुलाई से दर्शकों को फ्री 'जीरो टिकट' का वितरण शुरू हो गया है.

दर्शकों के लिए नि:शुल्क प्रवेश व्यवस्था

राज्य सरकार की ओर से सभी मैचों में दर्शकों के लिए नि:शुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है. हालांकि स्टेडियम में प्रवेश के लिए जीरो टिकट अनिवार्य होगा. टिकट वितरण के पहले ही दिन फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और सुबह से ही काउंटरों पर लोगों की कतार लग गई.

फुटबॉल मैच के लिए फ्री टिकट का वितरण (Etv Bharat)

मैच टिकट के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य

निदेशालय और आर्मी विंग की ओर से टिकट वितरण के लिए कुल 12 काउंटर बनाए गए हैं. इनमें गेट नंबर-11 से 13 के बीच 10 काउंटर तथा गेट नंबर-23 के पास दो अतिरिक्त काउंटर संचालित किए जा रहे हैं. टिकट वितरण का समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है. एक व्यक्ति को अधिकतम चार टिकट दिए जा रहे हैं, टिकट लेने के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे.

टिकट लेने में ज्यादा परेशानी नहीं: फुटबॉल प्रेमी

ईटीवी भारत ने टिकट लेने पहुंचे फुटबॉल प्रेमियों से बातचीत की. लोगों ने कहा कि राज्य सरकार और खेल विभाग की ओर से की गई व्यवस्थाएं काफी बेहतर हैं. फ्री टिकट मिलने से बड़ी संख्या में लोग मैच देखने पहुंच सकेंगे. कई काउंटर बनाए जाने के कारण भीड़ होने के बावजूद टिकट लेने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है. लोगों का कहना है कि झारखंड में क्रिकेट के साथ-साथ फुटबॉल को लेकर भी जबरदस्त दीवानगी है. डूरंड कप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की 7 मैचों की मेजबानी राज्य के लिए गर्व की बात है और दर्शक बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे.