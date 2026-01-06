ETV Bharat / state

द स्पोर्ट्स हब में नि:शुल्क खेल प्रशिक्षण शुरू; ट्रायल के बाद ईडब्लूएस के 256 बच्चे सेलेक्ट, अब तक 1556 बच्चों को दी गई ट्रेनिंग

द स्पोर्ट्स हब कैंपस में प्रेसवार्ता का आयोजन ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : नगर निगम की ओर से 'खेलो इंडिया' एवं 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अंतर्गत आर्यनगर स्थित द स्पोर्ट्स हब (टीएसएच) में ईडब्लूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के बच्चों के लिए नि:शुल्क खेल प्रशिक्षण का सातवां बैच 6 जनवरी से शुरू हो गया. टीएसएच अब तक ईडब्लूएस वर्ग के बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने का सशक्त मंच बनकर उभरा है, जहां आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जा रहा है. द स्पोर्ट्स हब कैंपस में मंगलवार को प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान ऑपरेशंस निदेशक पीके श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त जगदीश यादव व उप्र टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष संजीव पाठक ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सातवें बैच के लिए टीएसएच को कुल 424 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से नगर निगम अधिकारियों की ओर से सत्यापन के बाद 256 बच्चों को ट्रायल में शामिल किया गया था. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सुबह 10 बजे से बच्चों का फिजिकल टेस्ट लिया गया, जबकि दोपहर 12 बजे से इंडिविजुअल स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट आयोजित किया गया. ट्रायल के दौरान बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, शूटिंग, टेबल टेनिस एवं ताइक्वांडो जैसे खेलों में बच्चों की शारीरिक क्षमता और खेल कौशल का बारीकी से मूल्यांकन किया गया. पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सात सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की गई थी.

उन्होंने बताया कि ट्रायल के उपरांत सातवें बैच के लिए 256 बच्चों का अंतिम चयन किया जा रहा है. चयनित खिलाड़ियों की सूची पहले जारी की जा चुकी है और सभी चयनित बच्चों ने मेडिकल सहित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं. इसके साथ ही मंगलवार से उनका नियमित प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है.