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1961 में परमार्थ की सोच के साथ रखी थी विद्यालय की नींव, आज कई मूक-बधिर बच्चों का संवर रहा जीवन

अजमेर में मूक-बधिर के लिए खोला गया ये निशुल्क स्कूल परमार्थ की बड़ी नजीर पेश कर रहा है. पढ़िए प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट...

अजमेर में मूक बधिर निशुल्क स्कूल
अजमेर में मूक बधिर निशुल्क स्कूल (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 5:09 PM IST

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अजमेर: मानवता के लिए किए गए परमार्थ के कार्य नई पीढ़ियों के लिए हमेशा से प्रेरणादायक रहे हैं. अजमेर में सन 1961 में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉ. एसपी वांचू और उनके छह सहयोगियों ने मिलकर परमार्थ का बीज बोया था, जो अब वट वृक्ष बनकर हजारों मूक बधिर बच्चों के जीवन को ज्ञान की छाया दे रहा है. अजमेर का मूक बधिर विद्यालय परमार्थ की बड़ी नजीर है.

यह विद्यालय मूक बधिर बच्चों को शिक्षा के साथ ही कौशल विकास से भी जोड़ता है ताकि विद्यालय से निकलने के बाद बच्चे समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन सकें. सकारात्मक प्रयासों की बदौलत इस विद्यालय के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में देश का नाम रोशन कर चुके हैं तो कई सरकारी, गैर सरकारी नौकरियों में हैं. कई तो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं. यह विद्यालय मूक बधिर बच्चों के लिए वरदान बन गया है. वर्तमान में देश में कई सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं. विशेष बच्चों के लिए भी कई स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन एक समय था जब मूक बधिर बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था.

मूक-बधिर बच्चों के लिए स्कूल (ETV Bharat Ajmer)

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आवास, खाना और पढ़ाई निशुल्क : सामान्य स्कूल के पाठ्यक्रम और सामान्य बच्चों के साथ मूक बधिर बच्चों का ज्ञान अर्जन करना मुमकिन नहीं था. उस दौर में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. एसपी वांचू ने मूक बधिर बच्चों की पीड़ा को समझा. ऐसे बच्चे समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते थे और न ही उन्हें ज्ञान मिल पाता था. डॉ. वांचू ने छह सहयोगियों के साथ मिलकर अजमेर में मूक बधिर विद्यालय की नींव रखी. सन 1961 में परमार्थ का बीज बोने वालों में तत्कालीन आईएएस सत्य प्रसन्न सिंह भंडारी, डॉ. जीएस झाला, गौरी शंकर तोषनीवाल, कृष्ण गोपाल गर्ग और बेगम युसूफ अली थे. इस विद्यालय में मूक बधिर बच्चों के लिए आवास और पढ़ाई पूरी तरह निशुल्क है.

स्कूल के बारे में जानें
स्कूल के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

सन 1961 में हुई मूक बधिर विद्यालय की स्थापना : मूक बधिर विद्यालय के प्राचार्य संत सिंह बताते हैं कि विद्यालय का संचालन बाधित बाल विकास समिति करती है. सन 1961 में डॉ. एसपी वांचू ने समाज सेवियों के साथ मिलकर स्कूल का संचालन शुरू किया था. सन 1981 में स्कूल को स्थाई मान्यता मिली. तब स्कूल को आठवीं तक संचालित किया गया. 2009 में सेकंडरी स्तर तक स्कूल को मान्यता मिली. वहीं, 2018 से सीनियर सेकंडरी स्तर की मान्यता स्कूल को मिल गई. प्राचार्य सिंह ने बताया कि स्कूल में 266 मूक बधिर बच्चे अध्ययनरत हैं, जो कक्षा 1 से 12वीं तक के हैं. इनमें 140 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं. यहां छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग हॉस्टल की व्यवस्था है.

साइन लैंग्वेज में होती है पढ़ाई
साइन लैंग्वेज में होती है पढ़ाई (ETV Bharat Ajmer)

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विद्यार्थियों के लिए स्पेशल एजुकेटर : उन्होंने बताया कि स्कूल में अध्यनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से फीस और हॉस्टल में रहने खाने पीने, किताबों का खर्च नहीं लिया जाता. प्राचार्य संत सिंह ने बताया कि स्थानीय बच्चों के ट्रांसपोर्ट का खर्च भी स्कूल ही वहन करती है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से स्कूल को ग्रांट भी मिलती है. वहीं, विकास के लिए स्कूल दानदाताओं पर निर्भर है. स्कूल में जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उन्हें अलग तकनीक से पढ़ाया जाता है. उन्हें साइन लैंग्वेज या फोटो और वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाता है. इनके लिए स्पेशल एजुकेटर की आवश्यता पड़ती है.

1961 में हुई थी स्कूल की स्थापना
1961 में हुई थी स्कूल की स्थापना (ETV Bharat Ajmer)

शॉर्ट टर्म कोर्स भी चलाए जाते हैं : स्कूल में 18 शिक्षक हैं. स्कूल में बालिकाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा 12वीं कक्षा तक है, जबकि छात्रों के लिए 8वीं तक ही हॉस्टल सुविधा है. यहां छात्र को आठवी के बाद भी 12वीं तक पढ़ना है तो उन्हें बाहर रहना होता है. उनके खाने का खर्च संस्था ही वहन करती है. संस्था में पढ़ाई के साथ ही कंप्यूटर, सिलाई -कढ़ाई, आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्यूटिशियन, कुकिंग, मेहंदी जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स चलाए जाते हैं, जिससे उनके जीवनयापन में आसानी हो.

मूक बधिर स्कूल
मूक बधिर स्कूल (ETV Bharat Ajmer)

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पढ़ाई के साथ कौशल विकास पर भी ध्यान : वरिष्ठ शिक्षिका पंकज बताती हैं कि मूक बधिर विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड है. बोर्ड की ओर से ही निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है. बोर्ड परीक्षा में मूक बधिर बच्चे भी बैठते हैं. स्कूल में अध्यनरत सभी बच्चों को हॉस्टल, स्कूल की फीस और खाने-पीने की सारी व्यवस्था समिति की ओर से निःशुल्क की जाती है. स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों में कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाता है.

साइन लैंग्वेज में पढ़ाते शिक्षक
साइन लैंग्वेज में पढ़ाते शिक्षक (ETV Bharat Ajmer)

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई बच्चों ने जीते मेडल : उन्होंने बताया कि चेस, बैडमिंटन, कुश्ती, डिसकस थ्रो में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं. हाल ही में कक्षा 12 के छात्र दक्षराज सिंह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल लेकर आए. उन्होंने यह भी बताया कि यहां बच्चों को संवाद के जरिए ही पढ़ाया जाता है. बच्चों को तकनीक से भी जोड़ा जाता है. कंप्यूटर शिक्षा के साथ उन्हें बड़े डिजिटल पैनल पर अध्ययन करवाया जाता है. स्कूल में जोधपुर, कोटा, गंगानगर समेत प्रदेश के कई जिलों के बच्चे अध्यनरत हैं.

12वीं तक है स्कूल
12वीं तक है स्कूल (ETV Bharat Ajmer)

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