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आगरा में 1 लाख लोगों के मुफ्त राशन पर संकट; e-KYC नहीं कराई तो बंद होगी सुविधा

आगरा में 1 लाख लोगों के मुफ्त राशन पर संकट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: जिले में एक लाख लोगों के मुफ्त राशन पर संकट है. राशनकार्ड में दर्ज एक लाख से अधिक यूनिट कार्ड से कट सकती है. या उन्हें अस्थायी रूप से राशन मिलना बंद होने की संभावना है. क्योंकि, अभी तक इन राशनकार्ड में दर्ज यूनिट धारकों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है.

इसकी वजह जिलापूर्ति विभाग की ओर से अपात्र और फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों का बॉयोमेट्रिक सत्यापन का काम चल रहा है. जो अब अंतिम चरण में है.