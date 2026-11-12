आगरा में 1 लाख लोगों के मुफ्त राशन पर संकट; e-KYC नहीं कराई तो बंद होगी सुविधा
आगरा जिले में 7 लाख से अधिक राशनकार्ड हैं. इसमें 31 लाख से अधिक यूनिट दर्ज है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 1:21 PM IST
आगरा: जिले में एक लाख लोगों के मुफ्त राशन पर संकट है. राशनकार्ड में दर्ज एक लाख से अधिक यूनिट कार्ड से कट सकती है. या उन्हें अस्थायी रूप से राशन मिलना बंद होने की संभावना है. क्योंकि, अभी तक इन राशनकार्ड में दर्ज यूनिट धारकों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है.
इसकी वजह जिलापूर्ति विभाग की ओर से अपात्र और फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों का बॉयोमेट्रिक सत्यापन का काम चल रहा है. जो अब अंतिम चरण में है.
आगरा जिले में 7 लाख से अधिक राशनकार्ड हैं. इसमें 31 लाख से अधिक यूनिट दर्ज है. करीब एक साल से पूर्ति विभाग सभी 31 लाख यूनिटधारकों के ई-केवाई कराने में जुटा है.
अक्टूबर तक जिले में दो लाख से अधिक यूनिट ऐसी थीं, जिन्होंने कई बार मौका देने के बाद भी ई-केवाईसी नहीं कराया है. जिला पूर्ति विभाग की ओर से ऐसे सभी राशनकार्ड के यूनिट धारकों से अपील की है कि ई-केवाईसी कराएं. अन्यथा, उनका राशन बंद हो जाएगा.
यूनिट धारक जल्द कराएं ई-केवाईसी: जिलापूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि राशनकार्ड में दर्ज जिन सदस्यों की ई-केवाईसी निर्धारित समय तक पूरी नहीं होगी, उनका नाम कार्ड से हटा दिया जाएगा. यदि किसी सदस्य का नाम कट जाता है, तो उसके हिस्से का खाद्यान्न नहीं मिलेगा.
हालांकि, जिन सदस्यों की केवाईसी पूरी है. उन्हें राशन मिलता रहेगा. पूरे परिवार की केवाईसी अधूरी होने पर कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकता है.
जिलापूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि नया राशन कार्ड सक्रिय करने या कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए भी पहले ई-केवाईसी और आधार सत्यापन पूरा करना जरूरी है. जिन यूनिट धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, वह जल्द से जल्द इस काम को करा लें.
यूं कराएं ई-केवाईसी: जिलापूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि ई-केवाईसी दो आसान तरीकों से बिना किसी शुल्क के कराई जा सकती है. पहले तरीके में यूनिट धारक राशन डीलर के पास अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड की कॉपी लेकर जाएं. वहां डीलर की ई-पॉस मशीन पर फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली (बायोमेट्रिक) स्कैन करवाकर केवाईसी पूरी करेगा.
इसके साथ ही दूसरे तरीके में स्मार्टफोन में मेरा ई-केवाईसी और आधार फेसआरडी ऐप इंस्टॉल करें. ऐप में अपना राज्य चुनें, आधार नंबर डालें और ओटीपी सत्यापन के बाद चेहरे को स्कैन करके प्रक्रिया पूरी करें.
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