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अग्निवीर थल सेना भर्ती 2026: युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 6 अप्रैल से शुरू होंगी निशुल्क ऑनलाइन कक्षाएं

दंतेवाड़ा जिला प्रशासन अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा है. इसका उद्देश्य ग्रामीण, दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को मार्गदर्शन उपलब्ध कराना.

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अग्निवीर थल सेना भर्ती 2026: युवाओं के लिए सुनहरा अवसर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 6:21 PM IST

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दंतेवाड़ा. देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. अग्निवीर थल सेना भर्ती 2026 के तहत आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसकी अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा अभ्यर्थियों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है. भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी को आसान और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निशुल्क ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जो 6 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होंगी.

जिला प्रशासन और रोजगार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुरू की जा रही इन कक्षाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें. अक्सर देखा जाता है कि संसाधनों की कमी और उचित मार्गदर्शन के अभाव में प्रतिभाशाली युवा पीछे रह जाते हैं, लेकिन इस पहल से उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा.

सुनियोजित तैयारी के लिए विशेष पहल

इन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी कराई जाएगी. विषय विशेषज्ञों की ओर से तैयार किया गया पाठ्यक्रम छात्रों को परीक्षा पैटर्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों और समय प्रबंधन की जानकारी देगा. इससे अभ्यर्थी न केवल परीक्षा के स्वरूप को समझ पाएंगे, बल्कि आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

इस तरह के कई विषयों और टेस्ट पर जोर

  • सामान्य ज्ञान
  • गणित
  • रीजनिंग
  • सामान्य विज्ञान
  • पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र का विश्लेषण
  • मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा

सभी अभ्यर्थियों के लिए खुला अवसर

इन निशुल्क ऑनलाइन कक्षाओं में वे सभी छात्र-छात्राएं भाग ले सकते हैं, जिन्होंने अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन किया है या आवेदन करने की प्रक्रिया में हैं. जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक युवा इस सुविधा का लाभ उठाएं और सेना में भर्ती होकर देश सेवा का गौरव प्राप्त करें. यह पहल विशेष रूप से उन युवाओं के लिए लाभकारी साबित होगी, जो आर्थिक या भौगोलिक कारणों से कोचिंग संस्थानों तक नहीं पहुंच पाते हैं. अब वे अपने घर या नजदीकी केंद्र से ही उच्च स्तरीय तैयारी कर सकेंगे.

पंजीयन प्रक्रिया आसान और सुलभ

  • इच्छुक अभ्यर्थियों को इन कक्षाओं में भाग लेने के लिए अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा.
  • जिला रोजगार कार्यालय, यूथ हब गीदम और भांसी या अपने नजदीकी शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं.
  • पंजीयन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया
  • अभ्यर्थियों को समय-समय पर कक्षाओं से संबंधित जानकारी और अपडेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

युवाओं के भविष्य को संवारने की दिशा में कदम

जिला प्रशासन की यह पहल न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मददगार होगी, बल्कि उन्हें अनुशासन, आत्मनिर्भरता और देशभक्ति जैसे मूल्यों से भी जोड़ने का कार्य करेगी. अग्निवीर योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को चार वर्षों तक सेवा करने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपने जीवन में एक नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं.

प्रशासन की अपील- अवसर का उठाएं पूरा लाभ

जिला प्रशासन ने जिले के सभी युवाओं से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करें. यह एक ऐसा मौका है, जो न केवल उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, बल्कि उन्हें देश सेवा का गौरव भी दिला सकता है.

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