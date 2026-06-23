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प्रयागराज में पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवाओं को फ्री O-Level और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण, जानिए आवेदन की लास्ट डेट

कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाभ लेने के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10+2 (इंटरमीडिएट) पास रखी गई है.

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OBC वर्ग के लिए सरकार दे रही ये शानदार मौका. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 5:31 PM IST

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प्रयागराज: संगम नगरी में पिछड़े वर्ग (OBC) के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए एक शानदार और कल्याणकारी अवसर सामने आया है. वित्तीय साल 2026-27 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तरफ से राज्य के पात्र युवाओं को बिल्कुल मुफ्त 'ओ-लेवल' (O-Level) एवं 'सीसीसी' (CCC) कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है.

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कोमिल के अनुसार, इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं है.

इसके साथ ही, आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास तहसील स्तर से निर्गत वैध आय और जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाभ लेने के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10+2 (इंटरमीडिएट) पास रखी गई है. वहीं आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु (35) से अधिक नहीं होनी चाहिए.

इस निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए योग्य उम्मीदवारों को समय रहते ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा. इसके लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट backwardwelfareup.gov.in या फिर obccomputertraining.upsdc.gov.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन की ये प्रक्रिया 16 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 10 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदनों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम इसकी हार्ड कॉपी जमा करना है. आवेदकों को ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर उसके साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे आय, जाति, आधार कार्ड और अन्य शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियों को संलग्न करना होगा.

इस पूरे आवेदन सेट को 10 जुलाई 2026 की शाम 5 बजे तक विकास भवन, प्रयागराज के कक्ष संख्या 65 स्थित 'कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी' में खुद जाकर जमा करना अनिवार्य है. योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत या अतिरिक्त जानकारी के लिए अभ्यर्थी सीधे जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

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