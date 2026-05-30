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उत्तराखंड में हज की तर्ज पर अमरनाथ यात्रियों का भी फ्री बनेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य मंत्री ने किए आदेश

यदि आप भी उत्तराखंड से अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे थे, तो उत्तराखंड में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट फ्री में बनेगा.

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अमरनाथ यात्रा (file photo-PTI)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 30, 2026 at 7:42 PM IST

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Updated : May 30, 2026 at 7:55 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड से अब अमरनाथ यात्रा में जाने वाले यात्रियों को मेडिकल करवाने के लिए जेब ढीली नहीं करनी होगी. क्योंकि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अब अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का फ्री मेडिकल करवाया जाएगा. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है.

दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. स्वास्थ्य विभाग ने फैसला किया है कि अमरनाथ यात्रा के लिए आवश्यक मेडिकल परीक्षण और स्वास्थ्य प्रमाणन (Health Certification) की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

अमरनाथ यात्रियों का भी फ्री बनेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट (ETV Bharat)

अमरनाथ यात्रा देश की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है. जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है. यात्रा के दौरान कम ऑक्सीजन, कठिन चढ़ाई और बदलते मौसम जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी जाती है जो चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए जाते हैं. यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के लिए मेडिकल चेकअप और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है.

अब तक श्रद्धालुओं को यह मेडिकल जांच अपने खर्च पर करवानी पड़ती थी. हालांकि यह खर्च बहुत बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाता था. खासकर ऐसे परिवारों के लिए, जिनके कई सदस्य एक साथ यात्रा पर जाते हैं. इसी समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है.

जानकारी के अनुसार हाल ही में अमरनाथ यात्रा से जुड़े एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात की थी. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अमरनाथ यात्रियों के लिए मेडिकल जांच को नि:शुल्क करने की मांग उठाई. उन्होंने इस संबंध में हज यात्रा का उदाहरण भी दिया, जिसमें यात्रियों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है.

प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि जब हज यात्रा के लिए जाने वाले लोगों को यह सुविधा बिना शुल्क के मिलती है, तो अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को भी इसी प्रकार की राहत दी जानी चाहिए. प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि मेडिकल जांच की अनिवार्यता यात्रा की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इसके लिए शुल्क लिए जाने से कई श्रद्धालुओं पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ता है. यदि सरकार इस सुविधा को निशुल्क कर दे तो अधिक संख्या में श्रद्धालु आसानी से यात्रा में शामिल हो सकेंगे और उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक चिंता भी नहीं रहेगी.

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतिनिधिमंडल की मांग को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक रुख अपनाया. उन्होंने अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा करने के बाद स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडे को आवश्यक निर्देश जारी किए. मंत्री ने स्पष्ट किया कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल जांच की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसी भी श्रद्धालु को केवल मेडिकल खर्च के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े.

उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. अमरनाथ यात्रा आस्था और श्रद्धा का विषय है और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यात्रा पर जाने वाले लोगों को हर संभव सहयोग मिल सके. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जांच यात्रा की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इसे आसान तथा सुलभ बनाया जाना चाहिए. सरकार के इस फैसले का स्वागत अमरनाथ यात्रा से जुड़े संगठनों और श्रद्धालुओं ने किया है.

उनका मानना है कि यह निर्णय न केवल आर्थिक राहत प्रदान करेगा बल्कि लोगों को समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा. इससे यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी बेहतर होगी और किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या की आशंका को पहले ही पहचाना जा सकेगा.

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Last Updated : May 30, 2026 at 7:55 PM IST

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