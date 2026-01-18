ETV Bharat / state

भिवानी के अस्पताल में अब फ्री में मिलेगा भोजन, बेड पर बैठे-बैठे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पहुंचाया जाएगा

चौधरी बंसीलाल अस्पताल में मरीजों को तीनों वक्त फ्री में भोजन मिलेगा. महाराजा अग्रसेन सेवा समिति की ओर से ये व्यवस्था की गई है.

FREE FOOD FOR PATIENTS IN BHIWANI
मरीजों को बैड पर मुफ्त भोजन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 18, 2026 at 9:04 PM IST

भिवानी: चौधरी बंसीलाल अस्पताल भिवानी में भर्ती सभी मरीजों को रोजाना तीनों पहर का फ्री भोजन उनके बेड पर मिलेगा. भोजन पूरी तरह से सात्विक और डॉक्टरों की सलाह पर तय मेन्यू के आधार पर तैयार होगा. स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ ने रविवार को नारियल फोड़कर अस्पताल में मुफ्त भोजन व्यवस्था का शुभारंभ किया. भोजन की व्यवस्था महाराजा अग्रसेन सेवा समिति भिवानी की ओर से की जा रही है.

बेड पर मरीजों को मिलेगा भोजनः स्थानीय चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन उनकी बेड पर ही पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा.

चौधरी बंसीलाल अस्पताल में मरीजों को मिलेगा मुफ्त भोजन (Etv Bharat)

डॉक्टरों की सलाह पर तैयार होता है डाइट प्लानः महाराजा अग्रसेन सेवा समिति के कार्यकारिणी सदस्य अमित बंसल ने बताया कि "महाराजा अग्रसेन की प्रेरणा से उनका मुख्य लक्ष्य यह है कि रोगी भूखा न रहे, भोजन बने जीवनदान. यह सेवा एक नवंबर 2025 को शुरू की गई थी. उस समय केवल सुबह का नाश्ता ही मरीजोंं को दिया जाता था. उसके बाद दिसंबर माह में सुबह के नाश्ते के साथ दोपहर का भोजन भी दिया जाने लगा. अब इस सेवा का विस्तार करते हुए तीनों समय का भोजन मरीजों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा. मरीजों को दिए जाने वाला भोजन नागरिक अस्पताल की रसोई में वहां के कुक द्वारा चिकित्सकों द्वारा बताए गए डाइट प्लान के आधार पर बनाया जाता है. भोजन प्रत्येक मरीज को उनके वार्ड में बैड पर उपलब्ध करवाया जाता है."

'नर सेवा ही नारायण सेवा है': कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक घनश्याम सर्राफ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की. उन्होंने समिति के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि "नर सेवा ही नारायण सेवा है. अस्पताल में बीमारी से लड़ रहे मरीजों को पौष्टिक और सात्विक भोजन मिलना उनके शीघ्र स्वस्थ होने में बड़ी भूमिका निभाता है. महाराजा अग्रसेन सेवा समिति ने कोई भूखा न सोए के संकल्प को चरितार्थ किया है, जो पूरे शहर के लिए गर्व का विषय है." कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अग्रसेन ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदेव तायल और आरएसएस के विभाग संघचालक सत्यनारायण जी मित्तल मौजूद थे.

'अस्पताल प्रशासन समिति को हर संभव सहयोग देगा': कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि "अक्सर दूर-दराज से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए शुद्ध भोजन का प्रबंध करना एक बड़ी चुनौती होती है. इसे सेवा से ना केवल मरीजों की शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, बल्कि उनका आर्थिक बोझ भी कम होगा. अस्पताल प्रशासन इस नेक पहल में समिति को हर संभव सहयोग देगा."

'रोगी की सेवा करना ईश्वर की सीधी आराधना है': ये समारोह हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम के महंत बालयोगी चरणदास महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ. उन्होंने अपने संबोधन में आशीर्वाद देते हुए कहा कि "महाराजा अग्रसेन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये समिति सेवा परमो धर्म के पथ पर चल रही है. रोगी की सेवा करना ईश्वर की सीधी अराधना है. यह भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा का प्रसाद है."

