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निशुल्क भोजन सेवा : मरीज के परिजनों को मिलता है गरम खाना, मेकाहारा अस्पताल में निस्वार्थ भाव की तस्वीर

मेकाहारा अस्पताल में मानव सेवा की तस्वीर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मेकाहारा अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने ईटीवी भारत को बताया कि मेकाहारा हॉस्पिटल में संस्था रोजाना नि:शुल्क भोजन देती है. ये काम काफी अच्छा है. यहां गरम और ताजा खाना मिलता है, जिसमें चावल, दाल, सब्जी और पापड़ होता है. दोपहर के समय संस्था ने निशुल्क व्यवस्था शुरु की है. इससे मरीज के परिजनों को काफी राहत है. अगर यहां निशुल्क खाना नहीं मिलता तो मरीज के परिजन या तो अपनी व्यवस्था करते या फिर पैसे देकर भोजन करना पड़ता. कई मरीज के परिजन दूर दराज क्षेत्र से आए हैं तो उनके पास पैसे की भी समस्या होती है. मरीजों के परिजनों की भूख जब तक शांत नहीं होती, तबतक उन्हें भोजन दिया जाता है.एक बार पूरा भोजन करने के बाद यदि उन्हें जरुरत हुई तो दूसरी और तीसरी बार भी भोजन मिलता है.

मरीजों के लिए समर्पित निशुल्क भोजन देने वाली संस्था का मानना है कि इस सेवा अभियान का उद्देश्य अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को प्रतिदिन स्वच्छ, पौष्टिक एवं सम्मानपूर्वक गरम भोजन उपलब्ध कराना है, ताकि उपचार के कठिन समय में उन्हें भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकता की चिंता न करनी पड़े. मरीज के परिजन को आसानी से भोजन मिल सके. निशुल्क भोजन मिलने से मरीज के परिजन को पैसे देकर भोजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है. मेकाहारा हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के परिजन इस नि:शुल्क भोजन व्यवस्था की तारीफें करते नजर आए.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा अस्पताल में गरीबों को निशुल्क भोजन देने की व्यवस्था शुरु की गई है. इस कार्यक्रम की शुरुआत 29 जुलाई से गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर की गई.इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया था. एक निजी संस्था इस कार्य को पिछले छह साल से कर रही है. जो शहर के अलग-अलग अस्पतालों में निरंतर जारी है. मेकाहारा अस्पताल में इन्होंने अपनी चौथी यूनिट शुरु की.

स्वास्थ्य मंत्री ने की थी निशुल्क भोजन वितरण की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यहां पर लगभग 150 से 175 मरीज के परिजन निशुल्क भोजन करते हैं. पत्तल में भोजन देने के साथ ही अगर कोई परिजन टिफिन लेकर आता है तो उन्हें भी टिफिन में दाल, चावल, सब्जी और पापड़ दिया जाता है. रविवार के दिन मरीज के परिजनों को पोहा और मटर की सब्जी दी जाती है- मरीज के परिजन

जो संस्था इस नेक काम को कर ही है, वो शहर के अलग-अलग हॉस्पिटल में पिछले 6 साल से निशुल्क भोजन बनाकर वितरित करती हैं.मरीज के परिजनों को अस्पताल में एक उलझन बनी रहती है. यदि कोई मरीज लंबे समय तक किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उनके परिजन को बाहर खाने के लिए काफी दिक्कत होती है.

मरीजों के परिजनों को मिलता है निशुल्क भोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसी सोच को लेकर कि मरीजों के परिजन का पैसा बचे और वो पैसा इलाज में खर्च हो, निशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है. DKS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल कालीबाड़ी समेत बाल गोपाल अस्पताल में निशुल्क भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है-स्मारिका सिंह राजपूत, सचिव, निजी संस्था

किचन में पकता है 1500 लोगों का भोजन



रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में 29 जुलाई से एक टाइम निशुल्क भोजन देने की व्यवस्था शुरू की गई है. संस्था के किचन में प्रतिदिन लगभग 1500 लोगों के लिए भोजन पकाया जाता है. आने वाले दिनों में शाम के समय भी मेकाहारा हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों को निशुल्क भोजन देने की व्यवस्था शुरू की जाएगी. इसमें कुछ फर्ज हमारा भी है के साथ ही तीन संस्थाएं और जुड़ी हुई हैं, जो इस काम में मदद कर रही है.

मानव सेवा ही सबसे ऊपर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मरीजों के परिजनों ने की तारीफ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संस्था के सलाहकार विजय गुप्ता ने बताया कि यदि आज संस्था सक्षम है, तो कुछ असक्षम लोगों की मदद की जाए, ताकि लोगों को निशुल्क भोजन मिल सके. कई बार अस्पताल में हम देखते हैं कि मरीज के जो परिजन होते हैं, उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता. इस उद्देश्य को लेकर संस्था चली है. अस्पताल में आने वाले मरीज के परिजनों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.

1 वर्ष तक मिलेगा निशुल्क भोजन

मेकाहारा हॉस्पिटल में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन से निशुल्क भोजन देने की व्यवस्था की शुरुआत की गई है जो आने वाले 1 वर्ष तक रहेगी. इस निशुल्क भोजन का लाभ लगभग 175 से 200 मरीज के परिजनों को रोजाना मिल रहा है. कुछ मरीज के परिजन यहीं पर बैठकर भोजन करते हैं और कुछ लोग भोजन टिफिन में लेकर अस्पताल के अंदर खाते हैं.

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