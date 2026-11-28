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UP के 18 शहरों में खुलेंगे श्रम सुविधा केंद्र; 1 दिसंबर से श्रमिकों को मिलेंगी यह मुफ्त सुविधाएं

UP के 18 शहरों में खुलेंगे श्रम सुविधा केंद्र. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: कड़ाके की ठंड से श्रमिकों को बचाने के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र योजना के तहत प्रदेश के 18 महानगरों में निर्माण और प्रवासी श्रमिकों के लिए निशुल्क अस्थायी श्रम सुविधा केंद्र खोले जाएंगे.

इन अड्डों के खुलने से श्रमिकों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारने की मजबूरी नहीं होगी. यह व्यवस्था 01 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 31 जनवरी 2027 तक चलेगी. खास बात यह है कि इन केंद्रों पर ठहरने के लिए श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीकरण कराने की भी जरूरत नहीं होगी.

श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इस संबंध में संबंधित 18 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. योजना के तहत लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी में लेबर अड्डे स्थापित किए जाएंगे. रेलवे स्टेशन और श्रमिक मंडियों के पास बनेंगे केंद्र: शासन ने जिलाधिकारियों को स्थानीय जरूरत के अनुसार लेबर अड्डों की संख्या और स्थान तय करने की जिम्मेदारी दी है. यह केंद्र रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, प्रमुख श्रमिक मंडियों, बड़े निर्माण स्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास बनाए जाएंगे. जरूरत के मुताबिक, 30 या 60 बेड की क्षमता वाले एक या एक से अधिक केंद्र स्थापित किए जा सकेंगे. महिला और पुरुष श्रमिकों के ठहरने के लिए अलग-अलग सुरक्षित व्यवस्था होगी. बिना रजिस्ट्रेशन भी मिलेगी सुविधा: योजना का लाभ राज मिस्त्री, बेलदार, बढ़ई, प्लंबर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, लोहार, टाइल्स कारीगर समेत भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को मिलेगा.