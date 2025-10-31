ETV Bharat / state

लखनऊ से पेरिस तक का सफर; अब लॉस एंजेलिस में पैरा ओलंपिक लक्ष्य, जानिये इन जूडो खिलाड़ियों की कहानी

लखनऊ के हलवासिया कोर्ट में स्थित कोचिंग सेंटर युवाओं को निशुल्क दे रहा जूडो की ट्रेनिंग.

लखनऊ के हलवासिया कोर्ट में खिलाड़ियों को मिल रही ट्रेनिंग
लखनऊ के हलवासिया कोर्ट में खिलाड़ियों को मिल रही ट्रेनिंग (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 7:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : राजधानी के हलवासिया कोर्ट में एक ऐसा कोचिंग सेंटर है, जहां अंधेरे का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि नई ताकत खोजना है. यहां दृष्टिबाधित युवा जूडो की कठोर चटाई पर उतरते हैं. पैरा जूडो संघ के बैनर तले चलने वाला यह केंद्र निशुल्क प्रशिक्षण देता है, जो न सिर्फ खिलाड़ी गढ़ता है, बल्कि ओलंपियन बनाता है.

पिछले 60 वर्षों में जूडो में भारत का पहला ओलंपिक कांस्य पदक यहीं से निकला, और अब नजरें 2028 लॉस एंजेलिस पैरा ओलंपिक पर हैं. यह कहानी है उन योद्धाओं की, जिन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं माना.

लखनऊ के हलवासिया कोर्ट में खिलाड़ियों को मिल रही ट्रेनिंग (Video credit: ETV Bharat)



'चार साल पहले शुरू की अकादमी' : कोचिंग सेंटर के संस्थापक और अंतरराष्ट्रीय रेफरी मुनव्वर अंजार बताते हैं कि चार साल पहले हमने यह अकादमी शुरू की थी. शुरुआत में सिर्फ कुछ बच्चे थे, जो जूडो के गुर सीखने आए. आज यहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई खिलाड़ी निकल चुके हैं. अंजार की निगरानी में अर्जुन अवॉर्ड विजेता कोच अकरम युवाओं को निशुल्क ट्रेनिंग देते हैं.

'टूर्नामेंट के प्रशिक्षण के समय भोजन की भी व्यवस्था' : मुनव्वर ने बताया कि कोई भी खिलाड़ी हमसे संपर्क करके यहां प्रवेश पा सकता है. हम उसको निशुल्क आवास और प्रशिक्षण देते हैं. खिलाड़ी को भोजन का प्रबंध खुद करना होता है और टूर्नामेंट के प्रशिक्षण के समय हम उनके भोजन की भी व्यवस्था देते हैं. हजरतगंज के हलवासिया कोर्ट में करीब 6.30 हजार स्क्वायर फीट में यह कोचिंग सेंटर है.



'दो खिलाड़ी पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पहुंचे' : कोच अकरम बताते हैं कि यहां का माहौल ऐसा है कि दृष्टिबाधित एथलीट बिना डरे चटाई पर कूद पड़ते हैं. इस केंद्र से निकले दो खिलाड़ी पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पहुंचे, जहां भारत ने जूडो में ऐतिहासिक कांस्य जीता. चीन में हुए एशियाड में भी दो पदक इसी मिट्टी के.







'लॉस एंजेलिस के लिए तैयारी' : कोकिला, एशियाड में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, अपनी यात्रा साझा करती हैं. "मेरे पापा को डर था कि जूडो खेलते हुए मुझे चोट लग जाएगी, लेकिन मुझे खेलना था, कुछ करना था. ट्रेनिंग के दौरान हर गिरावट ने उन्हें मजबूत बनाया. पेरिस पैरा ओलंपिक में वह पांचवें स्थान पर रहीं, लेकिन एशियाड का ब्रॉन्ज उनके लिए तनाव मुक्त था. वह बताती हैं कि जब मेडल मेरे गले में आया, तो लगा जैसे सारे बोझ उतर गया. अब मैं लॉस एंजेलिस के लिए तैयार हूं."





एशियन टीम इवेंट में ब्रॉन्ज जीता : देवेंद्र यादव की कहानी तो और भी रोमांचक है. देवेंद्र बताते हैं कि "बचपन में थोड़ा दिखता था, तो कुश्ती खेलता था, लेकिन जूडो अकादमी में आने के बाद सब बदल गया. विश्व चैंपियनशिप और एशियन टीम इवेंट में ब्रॉन्ज जीत चुके देवेंद्र कहते हैं कि "यहां मुनव्वर सर और अकरम सर ने मुझे नई जिंदगी दी. उनके लिए जूडो सिर्फ खेल नहीं, आत्मविश्वास की सीढ़ी है.

'दंगल की मिट्टी से शुरू हुआ सफर' : इसी तरह, मध्य प्रदेश के सीहोर से कपिल परमार का सफर दंगल की मिट्टी से शुरू हुआ. वह बताते हैं कि पापा पहलवान थे, मैं भी दंगल लड़ता था, लेकिन 2010 में करंट लगने से 80 प्रतिशत दृष्टि चली गई. पहले नॉर्मल जूडो खेला, लेकिन 2015 में मुनव्वर सर से मिला तो पैरा जूडो ने मुझे नया जन्म दिया. कपिल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को जूडो का पहला पदक दिलाया. वह बताते हैं कि एक चमकदार ब्रॉन्ज. एशियन गेम्स में सिल्वर भी उनके नाम है. अब लॉस एंजेलिस में स्वर्ण का सपना है, वे मुस्कुराते हुए कहते हैं.

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली गुलशन बताती हैं कि वह जन्म से दृष्टि बाधित हैं. उनको जूडो खेलने में इंटरेस्ट है और वह इसकी वजह से आगे बढ़ रही हैं और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी हैं.



'एशियन चैंपियनशिप टीम में ब्रॉन्ज जीता' : महाराष्ट्र की रेणुका नारायण साल्वे की दास्तान भी कम प्रेरणादायक नहीं. वह बताती हैं कि दृष्टिबाधित होने की वजह से बार-बार गिर जाती थीं. गिरने से बचने के लिए जूडो सीखा. आज एशियन चैंपियनशिप में टीम और पर्सनल ब्रॉन्ज उनके नाम हैं. रेणुका कहती हैं, "यह खेल मुझे सिखाता है कि गिरना तो पड़ता है, लेकिन उठना हमारी ताकत है.

युवाओं को निखार रही मुनव्वर-अकरम की जोड़ी : मुनव्वर अंजार बताते हैं कि "पेरिस में कपिल का पदक हमारी मेहनत का फल था. कोकिला का पांचवां स्थान भी गर्व का विषय है लेकिन चुनौतियां कम नहीं. संसाधनों की कमी, सामाजिक पूर्वाग्रह और शारीरिक बाधाएं, फिर भी ये योद्धा हार नहीं मानते. वह बताते हैं कि अब केंद्र की नजरें लॉस एंजेलिस 2028 पर हैं. नई पीढ़ी के युवाओं को मुनव्वर-अकरम की जोड़ी निखार रही है.




असिस्टेंट कोच सुषमा अवस्थी बताती हैं कि यह कहानी सिर्फ पदकों की नहीं, हौसले की है. उन्होंने कहा कि पहले मुझे लगता था कि इन बच्चों को मैं कैसे सिखाऊंगी, मगर बाद में लगा कि एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, हर बात को बहुत आसानी से समझ जाते हैं और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरे ही बच्चे हैं. उन्होंने कहा कि लखनऊ से पेरिस तक का सफर अब लॉस एंजेलिस की ओर बढ़ रहा है.


यह भी पढ़ें : राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 40 दृष्टिबाधित युवा खिलाड़ियों ने शतरंज प्रतियोगिता में बिखेरा जलवा

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
JUDO COACHING CENTER
SPORTS NEWS
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.