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अब JEE, NEET और CUET की मुफ्त तैयारी, बिहार के छात्रों को बड़ी सौगात

बिहार सरकार ने JEE-NEET की मुफ्त कोचिंग देने की घोषणा की. साथ ही पटना के 150 सरकारी विद्यालयों में लाइव क्लासेज शुरू हुई है.

live classes in government school
150 सरकारी स्कूलों में लाइव क्लासेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 12:10 PM IST

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पटना: बिहार सरकार ने पटना के 422 उच्च विद्यालयों में लाइव क्लासेस, AI पढ़ाई और मुफ्त JEE-NEET कोचिंग सहित शास्त्रीनगर में एस्ट्रो टर्फ निर्माण की ऐतिहासिक घोषणा की है.

150 सरकारी विद्यालयों में लाइव क्लासेज: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "नए युग की ओर बिहार का एक और ऐतिहासिक कदम. बिहार स्कूल लाइव क्लासेज के विस्तार के माध्यम से 16 जुलाई 2026 से पटना के 150 सरकारी विद्यालयों में लाइव क्लासेज की शुरुआत."

AI आधारित पढ़ाई, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट: उन्होंने आगे कहा, कक्षा 9–12 के विद्यार्थियों को लाइव क्लास, AI आधारित अध्ययन सहायता, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट, नोट्स, मॉक टेस्ट और JEE, NEET, CUET की तैयारी की सुविधा मिलेगी. जुलाई के अंत तक यह सुविधा पटना के सभी 422 उच्च विद्यालयों तक पहुंच जाएगी.

अब मुफ्त होगी JEE-NEET की तैयारी : सीएम ने कहा, पटना के 10 मॉडल विद्यालयों में JEE-NEET की निःशुल्क कोचिंग शुरू होगी, जिसका विस्तार 146 मॉडल विद्यालयों तक किया जाएगा. ताकि अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिल सके.

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सीएम सम्राट चौधरी ने की स्मार्ट क्लास की शुरुआत (ETV Bharat)

खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रो टर्फ का निर्माण: मुख्यमंत्री ने बताया कि शास्त्रीनगर स्थित बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र को आधुनिक खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और एस्ट्रो टर्फ निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जाएगी. जिससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें.

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बिहार के छात्रों को बड़ी सौगात (ETV Bharat)

नए युग की ओर बिहार- सम्राट चौधरी: इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे नए युग की ओर बिहार का एक और ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ''सरकार का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण, तकनीक आधारित और समावेशी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है, ताकि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी बेहतर अवसर और प्रतिस्पर्धी माहौल मिल सके.''

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