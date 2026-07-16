ETV Bharat / state

अब JEE, NEET और CUET की मुफ्त तैयारी, बिहार के छात्रों को बड़ी सौगात

पटना: बिहार सरकार ने पटना के 422 उच्च विद्यालयों में लाइव क्लासेस, AI पढ़ाई और मुफ्त JEE-NEET कोचिंग सहित शास्त्रीनगर में एस्ट्रो टर्फ निर्माण की ऐतिहासिक घोषणा की है.

150 सरकारी विद्यालयों में लाइव क्लासेज: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "नए युग की ओर बिहार का एक और ऐतिहासिक कदम. बिहार स्कूल लाइव क्लासेज के विस्तार के माध्यम से 16 जुलाई 2026 से पटना के 150 सरकारी विद्यालयों में लाइव क्लासेज की शुरुआत."

AI आधारित पढ़ाई, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट: उन्होंने आगे कहा, कक्षा 9–12 के विद्यार्थियों को लाइव क्लास, AI आधारित अध्ययन सहायता, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट, नोट्स, मॉक टेस्ट और JEE, NEET, CUET की तैयारी की सुविधा मिलेगी. जुलाई के अंत तक यह सुविधा पटना के सभी 422 उच्च विद्यालयों तक पहुंच जाएगी.

अब मुफ्त होगी JEE-NEET की तैयारी : सीएम ने कहा, पटना के 10 मॉडल विद्यालयों में JEE-NEET की निःशुल्क कोचिंग शुरू होगी, जिसका विस्तार 146 मॉडल विद्यालयों तक किया जाएगा. ताकि अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिल सके.