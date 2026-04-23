कोरिया में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का मुफ्त वैक्सीनेशन, लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की पहल
कोरिया में जिला प्रशासन ने मुफ्त में एचपीवी वैक्सीनेशन की शुरुआत की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 23, 2026 at 3:57 PM IST
कोरिया: छत्तीसगढ़ में लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है. इस पहल के तहत कोरिया में 14 से 15 साल की लड़कियों को एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है. कोरिया जिला प्रशासन की तरफ से जिले के सभी सरकारी अस्पताल में एचपीवी वैक्सीन मुफ्त में मुहैया कराई गई है.
सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बड़ा कदम
सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे गंभीर कैंसरों में से एक है. भारत में यह महिलाओं की मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल है. मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक एचपीवी संक्रमण इस कैंसर का मुख्य कारण होता है, जिसे समय रहते वैक्सीनेशन के जरिए काफी हद तक रोका जा सकता है. ऐसे में यह अभियान किशोरियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
कलेक्टर अपील, लड़कियों को जरूर लगाएं एचपीवी वैक्सीन
कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने जिले के अभिभावकों और किशोरियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है. उन्होंने कहा कि 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की सभी बालिकाओं को यह टीका अनिवार्य रूप से लगवाना चाहिए, ताकि वे भविष्य में इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रह सकें.कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि एचपीवी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है. उन्होंने लोगों से अपील की कि टीके को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाहों पर ध्यान न दें और वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करें.
अभिभावकों और किशोरियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील है. 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की सभी लड़कियों को यह टीका अनिवार्य रूप से लगवाना चाहिए. जिससे भविष्य में वह सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से दूर रह सकें. एचपीवी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है. एचपीवी टीके को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध है. इसके लिए किसी प्रकार की फीस नहीं ली जा रही है- चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर, कोरिया
सर्वाइकल कैंसर से जंग में एचपीवी वैक्सीन अहम
कोरिया कलेक्टर ने जिले के लोगों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहें और इस टीकाकरण अभियान में हिस्सा लें. समय पर लिया गया यह छोटा-सा कदम भविष्य में एक बड़ी बीमारी से सुरक्षा प्रदान कर सकता है. मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एचपीवी वैक्सीनेशन सबसे प्रभावी उपाय है. इसलिए इसमें जरूर हिस्सा लें.