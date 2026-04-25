दिल्ली सरकार की पहल, हर स्कूल में किशोरियों के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान शुरू
किशोरियों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में मुफ्त एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत की है.
Published : April 25, 2026 at 3:26 PM IST
नई दिल्ली: किशोरियों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) वैक्सीन को सुरक्षा कवच के रूप में आगे बढ़ाते हुए नया अभियान शुरू किया है. शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर के अनुसार, 14-15 वर्ष की छात्राओं को मुफ्त टीकाकरण के जरिए सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह 14 से 15 वर्ष की छात्राओं की पहचान कर उनकी सूची तैयार करें. इसमें आयु सीमा के साथ 90 दिन की ग्रेस अवधि भी जोड़ी गई है, जिससे अधिक से अधिक छात्राएं इस अभियान से जुड़ सकें.
स्कूलों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी
स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वह छात्राओं और उनके अभिभावकों को HPV वैक्सीन के फायदे और जरूरत के बारे में जागरूक करें. इसके लिए प्रार्थना सभा, पैरेंट-टीचर मीटिंग (पीटीएम), स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और डिजिटल माध्यम से जागरूक करें. शिक्षकों को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वह छात्राओं को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्ची इस सुविधा से वंचित न रह जाए. अभिभावकों की सहमति और तैयारी जरूरी:सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि टीकाकरण से पहले अभिभावकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा. स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वह सहमति पत्र पहले से तैयार रखें और उन्हें स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साझा करें. साथ ही, टीकाकरण की तारीख और समय की जानकारी अभिभावकों को पहले ही देनी होगी. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्राएं टीकाकरण के दिन नाश्ता करके स्कूल आएं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो.
HPV वायरस एक छिपा हुआ खतरा
दिल्ली सरकार के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. रवि शर्मा ने बताया कि HPV एक ऐसा वायरस है, जो शरीर के संवेदनशील हिस्सों को प्रभावित करता है. उन्होंने बताया कि यह वायरस मुख्य रूप से त्वचा और नमी वाले क्षेत्रों जैसे मुंह, जननांग और अन्य हिस्सों को प्रभावित करता है. इसके लो रिस्क प्रकार शरीर पर मस्से पैदा करते हैं, जबकि इसके हाई रिस्क प्रकार भविष्य में गंभीर कैंसर का कारण बन सकते हैं.
सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका
डॉ. रवि शर्मा ने बताया कि HPV संक्रमण से होने वाला सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जिसका इलाज काफी जटिल और कठिन होता है. उन्होंने बताया कि समय रहते HPV वैक्सीन लगवाकर इस बीमारी से बचाव संभव है. उन्होंने बताया कि 14-15 वर्ष की उम्र में यह वैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार होती है, इसलिए सरकार इसी आयु वर्ग की बच्चियों को प्राथमिकता देते हुए मुफ्त टीकाकरण उपलब्ध करा रही है. स्वास्थ्य विभाग और स्कूलों का समन्वय:इस अभियान को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्कूलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों और डिस्पेंसरी से जोड़ा गया है. हर स्कूल में एक नोडल शिक्षक नियुक्त किया गया है, जो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर टीकाकरण प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संचालित करेगा. अगर किसी कारणवश छात्राएं डिस्पेंसरी तक नहीं पहुंच पाती हैं तो स्कूलों में ही टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे, जिससे हर बच्ची तक वैक्सीन पहुंच सके.
जागरूकता अभियान पर भी जोर
सरकार ने साफ किया है कि यह केवल टीकाकरण कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक व्यापक जागरूकता अभियान भी है. अभिभावकों और छात्राओं को HPV के खतरे, इसके प्रभाव और वैक्सीन के लाभ के बारे में जानकारी दी जा रही है. पीटीएम और स्कूल कार्यक्रमों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि समय पर लगवाया गया यह टीका भविष्य में बड़ी बीमारी से बचा सकता है.
यह भी पढ़ें-