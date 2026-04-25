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दिल्ली सरकार की पहल, हर स्कूल में किशोरियों के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान शुरू

नई दिल्ली: किशोरियों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) वैक्सीन को सुरक्षा कवच के रूप में आगे बढ़ाते हुए नया अभियान शुरू किया है. शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर के अनुसार, 14-15 वर्ष की छात्राओं को मुफ्त टीकाकरण के जरिए सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह 14 से 15 वर्ष की छात्राओं की पहचान कर उनकी सूची तैयार करें. इसमें आयु सीमा के साथ 90 दिन की ग्रेस अवधि भी जोड़ी गई है, जिससे अधिक से अधिक छात्राएं इस अभियान से जुड़ सकें.

स्कूलों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी

स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वह छात्राओं और उनके अभिभावकों को HPV वैक्सीन के फायदे और जरूरत के बारे में जागरूक करें. इसके लिए प्रार्थना सभा, पैरेंट-टीचर मीटिंग (पीटीएम), स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और डिजिटल माध्यम से जागरूक करें. शिक्षकों को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वह छात्राओं को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्ची इस सुविधा से वंचित न रह जाए. अभिभावकों की सहमति और तैयारी जरूरी:सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि टीकाकरण से पहले अभिभावकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा. स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वह सहमति पत्र पहले से तैयार रखें और उन्हें स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साझा करें. साथ ही, टीकाकरण की तारीख और समय की जानकारी अभिभावकों को पहले ही देनी होगी. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्राएं टीकाकरण के दिन नाश्ता करके स्कूल आएं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो.

HPV वायरस एक छिपा हुआ खतरा

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. रवि शर्मा ने बताया कि HPV एक ऐसा वायरस है, जो शरीर के संवेदनशील हिस्सों को प्रभावित करता है. उन्होंने बताया कि यह वायरस मुख्य रूप से त्वचा और नमी वाले क्षेत्रों जैसे मुंह, जननांग और अन्य हिस्सों को प्रभावित करता है. इसके लो रिस्क प्रकार शरीर पर मस्से पैदा करते हैं, जबकि इसके हाई रिस्क प्रकार भविष्य में गंभीर कैंसर का कारण बन सकते हैं.